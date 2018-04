¿Qué ha de hacer el Real Zaragoza para ganar en Vallecas?

De entrada, el jugador guipuzcoano hizo una fotografía de las virtudes más afiladas del rival franjirrojo. "El Rayo, como lo era el Huesca el último día, tiene mucha pegada arriba, posee jugadores con mucha movilidad en punta y generan muchas ocasiones de gol. Llegan bien y con mucha gente a tu área. Así que, con ante el Huesca, todo pasa por ser capaces de mantener nuestra portería a cero", comenzó su evaluación.

Ante esto, Mikel emitió las primeras líneas básicas de comportamiento por parte del Real Zaragoza para combatir a un rival de alto rango en la Segunda División de este año. "Es necesario que, en este partido, todos debamos estar implicadísimos. Hay que ser capaces de jugar un partido completo, enchufados el partido entero, de manera muy regular. Así podremos hacerles daño. Por el contrario, si no salimos con la intensidad adecuada o no damos nuestro mejor nivel, cualquiera nos puede hacer daño, como se vio hace poco (ante el Sevilla Atlético, el colista)", aconsejó en voz alta.

Hablar del partido de Vallecas, cuando llega el caso cada año, deriva en considerar obligatoriamente las dimensiones reducidas de su terreno de juego. El campo de la barriada madrileña mide 100 metros de largo por 65 de ancho. No puede hacerse más grande al estar construido dentro de una pastilla urbanística que no le permite tener siquiera graderío en uno de sus fondos, rematado con una singular tapia de gran altura. Como comparativa, La Romareda tiene 107 de largura por 68 de anchura. En la multiplicación de metros cuadrados de terreno útil, es obvio que Vallecas tiene muchos menos. Tradicionalmente, el Rayo siempre supo sacar provecho de esa rareza, con un abanico de jugadas a base de fútbol directo sobre el área rival que fueron armas peligrosas siempre durante décadas.

Respecto de este dato, Mikel González, que ha jugado allí muchas veces en su larga década en la Real Sociedad, no considera que sea algo determinante para los visitantes puntuales, en este caso el Real Zaragoza. "No manejo las medidas de Vallecas, pero yo no tengo la sensación de que sea tan diferente. Es cierto que, al estar tan pegado el campo a la grada, te da esa sensación. Respecto al juego directo del Rayo, creo que no se caracteriza por ello ahora. Es un juego más combinativo, de darle importancia al balón. Pero es verdad que se trata de un campo difícil, que nos exigirá lo máximo", dijo Mikel este jueves, restando importancia a este aspecto concreto.