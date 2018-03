Verdasca, los toros y la barrera

Diogo Verdasca sigue acumulando jornadas quedándose en tierra. Fuera de la convocatoria del Real Zaragoza, bien sea de 18 o de 19 hombres. Natxo González ha mutado su parecer sobre el joven central portugués, una firme apuesta -casi de índole personal- del área deportiva del club, que ha pasado en el último mes de ser titular indiscutible contra viento y marea (sus yerros fueron mayúsculos muchos días desde agosto) durante la primera vuelta y el inicio de la segunda a ser uno de los descartados en las últimas listas de Natxo González.

El entrenador, cuando se le pidió una explicación a esta radical mutación respecto del zaguero luso, fue escueto pero contundente este viernes. "Se queda fuera porque he decidido poner a otros", comenzó diciendo Natxo entre sonrisas. "No tengo ninguna explicación. Al final, llegó Bruno Perone, lo tuvimos que meter un poco con calzador porque no había más en aquel momento. Y ahora mismo Perone y Grippo nos están dando mucha consistencia ahí. Verdasca ha jugado muchísimos minutos y, de vez en cuando, también viene bien ver los toros desde la barrera", concluyó su razonamiento el técnico vasco.

Verdasca ha jugado en 21 de los 28 partidos ligueros del Real Zaragoza. Todos ellos como titular y 20 completos. Solo se perdió los de sus sanciones, un partido por acumulación de 5 amarillas y dos por la expulsión ante el Cádiz, cuando le dijo al árbitro "eres muy malo" varias veces (curiosamente, al cántabro Cordero Vega, que vuelve a pitar a los zaragocistas este sábado en Soria); y también los dos primeros de la competición, cuando Jesús Valentín (ahora en el Córdoba) estaba por encima de él en jerarquía. Después de esta fase de titularidad asegurada, el de Guimaraes se cayó del grupo en el viaje a Tarragona, repitió descarte ante el Oviedo la pasada semana y, por tercera vez consecutiva, no cuenta para Natxo en Soria.