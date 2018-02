El Real Zaragoza vuelve a ganar en La Romareda y toma velocidad hacia la zona noble

Prosigue la excelente racha de resultados del Real Zaragoza tras tumbar en La Romareda por 2-1 al Oviedo (rival que venía colocado en puestos de promoción de ascenso) y enlazar una dinámica que lo ubica cada vez más cerca de la zona noble de la clasificación, algo que hace solo un mes era una misión lejana en su planteamiento. Tres victorias consecutivas, una serie de 9 de 9 puntos sumados en 15 días, a lo que hay que añadir lo obtenido por los zaragocistas en partidos anteriores, hizo que la afición blanquilla despidiera al equipo con el grito de ¡sí, se puede!, un claro síntoma de la recuperación futbolística y anímica que está viviendo el zaragocismo en las semanas del inicio de 2018.

El primer tiempo discurrió entero en un ritmo bajo de pulsaciones, con el Oviedo pertrechado atrás todo el tiempo, con su defensa de cinco hombres hermética y poco móvil, y con un Real Zaragoza que, pese a tener el balón mucho más tiempo en su poder, apenas encontró resquicios por los que sorprender al portero Herrero, que no sufrió casi nada. En el primer cuarto de hora, de hecho, no pasó absolutamente nada. Tanteo, minutos de miradas a los ojos de unos y otros, escasas combinaciones de más de cuatro pases y la consigna mental de no ceder ni un milímetro de marcajes ni un balón peligroso en ningún punto del terreno de juego.

De repente, el equipo de Natxo sintonizó una buena onda entre el minuto 17 y el 19 y logró tres remates consecutivos que parecieron impulsar al partido hacia otra dimensión. Zapater, de cabeza en el segundo palo, cabeceó alto por muy poco en parábola un centro de una falta lateral de Eguaras. Enseguida, en la mejor acción atacante blanquilla, una contra llevada por Borja Iglesias, concluyó con un pase largo a Pombo en el área, cuyo remate lo rechazó Herrero y, en el balón muerto a tres metros de la raya, Febas no logró remachar y Carlos Hernández despejó el peligro. En la siguiente acción, Raúl Guti probó fortuna desde la corona del área y su disparo raso lo atrapó Herrero abajo sin problemas.