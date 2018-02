Natxo González: "No hemos estado bien, pero es que hay un rival enfrente"

Un día más, a Natxo González le tocó anoche en la sala de prensa de Santo Domingo analizar un partido con pocos brillos del Real Zaragoza en lo referente al juego, aunque esta vez existía la salvaguarda del punto obtenido tras el 1-1 final ante el Alcorcón. Y el entrenador zaragocista evaluó así lo sucedido en Madrid: "Ha tenido más llegada el rival, obviamente. Posiblemente, más ocasiones también. Pero esto es el fútbol. Y hemos empatado, y sumamos así un punto fuera de casa", dijo de entrada, sin entrar en detalles.

El técnico vasco quiso contraponer las cualidades del Alcorcón como causa del mal partido jugado por el Real Zaragoza. "No es que no hayamos ido a por el segundo gol. Es que hay un rival enfrente. Que te aprieta. Aquí perdió hace dos semanas el Cádiz. Es que hay un rival. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta o no lo respetamos lo suficiente", esgrimió con cierto tono crítico.

"Yo, es la primera vez que puntúo en Alcorcón. Siempre he perdido en este campo. Por lo tanto, este campo tiene algo especial. Es un equipo muy intenso, muy agresivo en los duelos individuales. Y ahí, nosotros, en la mayoría de los partidos que se nos han planteado así, salimos perjudicados. Porque somos otro tipo de equipo. Por esto, desde mi posición y desde el vestuario, valoro este punto que hemos conseguido. Por supuesto que nos hubiera gustado ganar, pero nos vamos con un empate, no con otra cosa", prosiguió en su valoración de lo acontecido.