Benito, Zapater, Guti, Alfaro, Borja Iglesias, Papu... los nombres propios de Natxo

En la previa del Real Zaragoza-Córdoba de este viernes, diversos nombres propios merecieron atención en la rueda de prensa del Natxo González, el técnico zaragocista. Por presencia, ausencia o novedad, cada uno de ellos fue desfilando en el repaso a la situación del presente blanquillo, a punto de abordar la 24ª jornada con la urgencia de volver a sumar los 3 puntos y repetir el episodio de hace 15 días frente al Tenerife en La Romareda.

Primero, saltaron los nombres de Benito y Zapater. El lateral diestro y el capitán han tenido problemas físicos menores durante la semana. "Los dos están bien. Ya entrenaron el miércoles con normalidad y lo hicieron de nuevo el jueves", aseguró Natxo, que los tendrá por lo tanto a su disposición.

Por supuesto, Raúl Guti, lesionado de importancia en el ensayo previo al último partido en Granada (ya en la capital nazarí) el pasado viernes, fue motivo de análisis por parte del entrenador por la extorsión puntual que ocasiona su ausencia para varias jornadas. "Es una baja importante. Además de por lo futbolístico, estamos teniendo ahí, en esa zona, un problema de tarjetas. Y esto sí que me preocupa un poco. Tenemos prácticamente a toda la gente del medio campo con 4 amarillas y la falta de Guti no nos permite gestionar este asunto. A ver cómo salimos de esta jornada en este sentido", avisó Natxo. Respecto de quién será esta vez su sustituto (en Granada fue Zapater), el vitoriano no quiso desvelar su intención final: "Hay un par de planes o tres. Hay opciones de todo tipo. Decidiré lo que es mejor tras ver alguna cosa más del Córdoba", dijo.