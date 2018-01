"No puedo vivir con agonía. No me quitéis la ilusión de creer en el equipo. Dejadme vivir con eso"

Real Zaragoza-Córdoba. Viernes, 21.00 en La Romareda. Partido de enorme importancia para el equipo aragonés en su pugna por salir de los problemas clasificatorios, frente a uno de los rivales que camina todo el año en la cola de la tabla. En la rueda de prensa previa, Natxo González mostró su lado más intimista al expresar cómo afronta estos días, una postura introspectiva que rompió los moldes hasta ahora conocidos del entrenador vitoriano.

Preguntado por la relevancia del reto, por los riesgos que revolotean alrededor del mismo en el caso de que el Real Zaragoza pudiera fallar ante el Córdoba, Natxo habló de corazón: "Ponte en mi situación. No puedo vivir con esa agonía. Yo tengo que estar contento por el trabajo del equipo, ilusionado con el partido de mañana. Si me tengo que preocupar, ya lo haré el sábado. Pero hacerlo ya de antemano me parece castigarme demasiado", dijo a modo de preámbulo.

Lalo Arantegui, el director deportivo, subrayó el lunes, en la presentación del último fichaje, Jesús Alfaro, su pronóstico optimista de cara al segundo tramo de la liga que aguarda al Real Zaragoza, al que auguró una mejor segunda vuelta respecto del rendimiento que ha dado en la primera. Y Natxo se sumó a esa tesis desde un prisma mucho más personal. "Sí, las cosas van a acabar bien. Y así lo siento. No me quitéis la ilusión de poder pensar que creo todavía en este equipo. Porque lo siento", expresó en clave de ruego.