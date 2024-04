El Barça planta a Movistar tras un comentario del Mono Burgos sobre Yamal: "Si no le va bien termina en un semáforo"

La previa del partido entre el PSG y el Barça, correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Campeones, estuvo envuelto en polémica a raíz de un comentario desafortunado que hizo el Mono Burgos, uno de los analistas de la plataforma televisiva, sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal.

Todo ocurrió cuando el joven apareció en pantalla mientras enfilaba el túnel de vestuarios, dando toques al balón. Eso provocó el comentario del ex guardameta del Atlético que acabó ofendiendo a los culés y, por solidaridad, al PSG. "Ojo, si no le va bien termina en un semáforo", dijo.

Seguidamente, Ricardo Sierra, encargado de hacer el 'a pie de campo', fue el encargo de informar la decisión de ambos clubes desde París tras acabar el partido: "Entiendo que muchos espectadores esperaban que tuviésemos alguna conversación o entrevista con el Barça. Pero la UEFA, PSG y Barça nos han notificado que no nos iban a atender porque estaban tremendamente enfadados con un comentario que se ha vertido en nuestro plató durante la previa. Por tanto, no nos iban a hacer ninguna entrevista, no hemos estado afortunados. Pedí disculpas desde aquí. Lo debemos hacer también desde el plató".

Movistar Plus+ ha emitido un comunicado para pedir disculpas públicas por lo ocurrido. "Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus+ en la previa del partido de la UEFA Champions League entre el PSG-FC Barcelona sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas públicamente", ha expresado la plataforma sobre un episodio por el que el propio Mono Burgos se disculpó durante la retransmisión: "Ha sido un comentario sin tratar de herir a nadie. Si alguien se sintió ofendido pido disculpas públicas. En estas épocas hay que adaptarse a todo y en eso estamos".

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de lo ocurrido. Se sucedieron los comentarios...

Me parece bien que el Barca vete a Movistar por los comentarios del Mono Burgos. Hay gente pagando por eso. — 🚶 (@hombrequeanda) April 11, 2024