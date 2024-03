Sale a subasta la servilleta que cambió la vida de Messi y el destino del Barça

En el siglo de la revolución tecnológica hay un elemento indiscutible de nuestras cocinas desde tiempos inmemorables que ha cambiado para siempre la vida de varios de los mejores futbolistas del planeta. La servilleta, ya sea de tela o de papel, ha demostrado tener una importancia vital en algunos de los fichajes más relevantes de las últimas décadas en el mundo del balompié. Un pedazo de papel abrió el camino de Zinedine Zidane al Real Madrid mientras que otro llevó a Leo Messi al Barcelona, donde de los mejores jugadores de la historia. El primero formó parte de la época de los galácticos en el club de Chamartín, mientras que el segundo cambió para siempre las memorias de la entidad azulgrana.

Pocos nombres han influido como el argentino en el devenir deportivo del club catalán. El rosarino fue un gran factor diferencial de un equipo que le entendió y mimó desde sus más tiernos inicios, cuando era solo un chaval y con 13 años firmó por el Barça a través de una servilleta de apenas 16,5 x 16,5 cm que ahora sale a subasta como si se tratase de uno de los 35 títulos que logró en su etapa en Can Barça, entre ellos cuatro Ligas de Campeones. De hecho pese a no ser un trofeo concitaría mucho interés de ser expuesta en las vitrinas del museo del club. Un papel en el que se puso por escrito la intención del Barcelona de contratar al rosarino, que hacía diabluras por aquel entonces en Newell's Old Boys, el 4 diciembre del año 2000, y que se será subastada por Bonhams, entre los días 18 y 27 de marzo, que presentó el objeto a los medios en su sede de Nueva York. ¿El precio de salida? unos 350.000 euros.

La servilleta convirtió al campeón del mundo con Argentina en jugador barcelonista a través de un acuerdo oficioso firmado por el intermediario Horario Gaggioli, Carlex Rexach, secretario técnico del club de la épova, y Josep María Minguella. El resto es historia. El club vivió con él años de éxito sin precedentes, con el ciclo ganador más importante de sus 123 años de vida. Entre 2008 y 2012, el equipo ganó 14 trofeos bajo la dirección de Pep Guardiola, convirtiéndose en uno de los mejores equipos de todos los tiempos. A título individual conquistó ocho veces el Balón de Oro, el trofeo personal más codiciado por los futbolistas.

En la servilleta se lee el siguiente texto, escrito en bolígrafo azul por la mano de Carles Rexach: "En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas".

En su día existió la posibilidad de que la citada reliquia fuese al museo azulgrana, sin embargo no se llegó a ningún acuerdo. Así que si el Barça la quiere, deberá pujar como cualquier otra persona u organismo por hacerse con ella. "Este papel fue fundamental para brindar algunos de los momentos más gloriosos del fútbol a miles de millones de aficionados en todo el mundo", destacó Ian Ehling, jefe de libros y manuscritos de Bonhams en Nueva York.