Las duras críticas al portero zaragozano Óscar Whalley en México… ¡hasta por su acento!

Con su llegada al Chivas de Guadalajara, en México, Óscar Whalley rompió los moldes de un club histórico. Su fichaje supuso romper una tradición de 117 años en los que el equipo azteca no había fichado ni un solo jugador extranjero. La llegada de Whalley, nacido en Zaragoza de madre mexicana y padre inglés, levantó una intensa polémica que aún colea y que persigue al jugador zaragozano sin que, evidentemente, él haya tenido ninguna culpa de nada.

El club mexicano dijo a su llegada que el hecho de tener doble nacionalidad por el origen de su madre hacía que no se rompiera la tradición de no fichar extranjeros. Sin embargo, muchos no lo vieron así, y atacaron al club y hasta el jugador por el fichaje.

La polémica ha vuelto a saltar esta semana, ante la posible titularidad de Whalley en el clásico del fútbol mexicano, que enfrentará al Chivas con el América. Hasta ahora, el portero zaragozano había sido suplente toda la temporada, salvo dos partidos de la Concacaf Champions Cup; pero el entrenador del equipo, el exfutbolista Fernando Gago, medita alinearlo como titular en uno de los partidos más esperados del año. En México, se considera que la nacionalidad española de Whalley es “una presión añadida” para el futbolista, y así lo han plasmado distintas tertulias del país centroamericano.

“Sin ánimos de molestar, pero este arquero tiene presión desde su acento. Sin xenofobia, ni ningún tipo de cosas que no vengan al caso, pero no es normal ver al arquero del Guadalajara con el acento español. Ya sabemos toda la historia y está perfecto, está dentro de los estatutos... pero desde (el tema de su nacionalidad) empieza la presión”, señala el presentador de La Última Palabra, un programa de éxito de Fox Sports.

“El problema es el nulo currículum (de Whalley)”, añade otro contertulio. Uno más señala que no le ve que tenga “más madera que otro portero de Chivas o de México. Hay muchos porteros mexicanos que son de mejor calidad y no están impuestos por Fernando Hierro -director deportivo del Chivas- como creo yo que está pasando”, aporta otro más.

Óscar Whalley fichó por el Chivas de Guadalajara el pasado verano procedente del Lugo. Aunque había sonado para cubrir de nuevo la portería del Real Zaragoza, el guardameta zaragozano buscó un destino exótico para su futuro. De momento, no ha logrado hacerse con un sitio en el once, salvo en dos partidos concretos, ninguno de ellos de liga.

El portero, crecido en el Real Zaragoza, llegó al filial zaragocista en la temporada 2012/13. Debutó con el primer equipo en la campaña siguiente, y se asentó en la élite en la 2014/15, con 20 partidos jugados. Fue cedido al Huesca el curso siguiente, y desde allí saltó al Sporting de Gijón, donde estuvo dos campañas sin apenas participación. Las dos siguientes estuvo entre el Aarhus de la Superliga danesa y el OFI de Grecia. Regresó a la Segunda División española en el Castellón (2020/21) y fichó por el Lugo, donde estuvo las dos últimas temporadas, siendo titular indiscutible. De allí saltó al Chivas de Guadalajara, donde trata de hacerse un hueco… a pesar de los recelos que sigue levantando su origen.