Eduardo Cabetas: "No veo un sitio mejor que Teruel para jugar a fútbol"

El futbolista Eduardo Cabetas nació en Zaragoza, pero se considera de Muel. Tiene 28 años y acaba de cumplir 250 partidos con el CD Teruel. ¡Enhorabuena, capitán!

Llevo nueve temporadas en ocho años y medio, prácticamente toda mi vida de futbolista sénior ha sido en el CD Teruel. Independientemente de que en otros sitios puedas cobrar más o menos, yo quiero estar en mi casa, con mi gente. En definitiva, ser feliz.

No es un mal propósito.

Al margen de los ascensos y la alegría de ganar, valoro las amistades y los buenos ratos. Entrenamos prácticamente todos los días, son un montón de horas con los compañeros y algunos se hacen grandes amigos.

Cabetas es hoy en día un respetadísimo central en el fútbol aragonés. Envergadura, salida de balón, manejo de la pierna izquierda... pero usted empezó a jugar en la posición de extremo.

Sí, pero luego mi cuerpo se fue transformando y mi posición en el campo se retrasó. Jugué también muchos años de lateral, hasta que en el CD Oliver empecé de central.

El queridísimo y siempre recordado Sergio Pina, fallecido en 2021, fue quien apostó por usted en esa demarcación.

Me gusta jugar ahí, defender, participar en la construcción del juego... Prefiero ser central que extremo o delantero, la verdad.

Hábleme de sus inicios, ¿cómo empezó a pegar patadas a un balón?

Como la mayoría de chavales, en el colegio con los amigos. En mi caso fue en el Santo Domingo de Silos. Soy muy de quedarme en los sitios donde estoy a gusto, ya ve. De ahí pasé al San Gregorio en categoría alevín, donde estuve seis o siete años.

Eduardo Cabetas, este martes tras el entrenamiento del CD Teruel. Marcos Cebrián

Hasta juveniles.

Me llamó Rafa Hidalgo para ficharme en el CD Oliver. Jugué en División de Honor y, al final de esa temporada, me fui al CD Ebro para terminar mi etapa juvenil.

Y del fútbol formativo, a la carretera.

Empecé en el Barbastro, pero estuve solo medio año porque las cosas no salieron bien. Esa temporada la acabé en el Teruel con Néstor Pérez, Jael, Durán, Iván Martínez, Barba...

¡Qué grande, Barba!

Yo era joven y no jugaba mucho, así que me marché al Andorra con Moisés Gutiérrez. Hicimos un gran año, jugamos ‘play off’ y, como fue todo tan bien, el CD Teruel llamó al cuerpo técnico y a varios jugadores.

Entre ellos, usted.

Así regresé al CD Teruel... hasta hoy. Dani Aso, César Láinez, Víctor Bravo y ahora Raúl Jardiel.

¿Qué balance hace del camino recorrido?

Le debo muchísimo a mis padres, especialmente a mi madre, porque era la que teniendo libre el fin de semana me llevaba de campo en campo. Se lo agradezco un montón. Cuando eres niño necesitas de tus padres para todo. Ahora, con mi propio coche, ya les dejo un poco de descanso (sonríe).

¿Qué le diría hoy Eduardo Cabetas a aquel chaval del Silos?

Que se lo hubiera creído más. Siempre he sido y sigo siendo muy humilde, me cuesta creerme mis cualidades. He tenido oportunidades que igual no he sabido aprovechar. Le diría que sea más atrevido y apueste por el fútbol, igual podría haber llegado más lejos.

Acaba de alcanzar los 250 partidos con el CD Teruel. ¿Recuerda el primero?

La verdad es que no. El primer año tenía pocos minutos, era joven y jugaba el final de los partidos. Entraría en el minuto 85, seguramente. Cuando empecé a jugar de verdad fue con Moisés, que me hizo un hueco importante.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, le hizo entrega de una camiseta conmemorativa. ¿Siente el cariño de la ciudad?

Me encuentro tan a gusto en el Teruel que no veo otro sitio mejor para jugar a fútbol, sentirse querido siempre gusta. Llevamos muchos años juntos y estoy muy feliz de seguir cumpliendo partidos. Estoy donde quiero estar.

Cerca de El Torico es difícil estar mal...

Pinilla es un público exigente, pero cuando haces las cosas bien también te lo hacen saber. Cuando se viste de gala, hay un ambiente de fútbol absolutamente maravilloso. Siento mucho orgullo de pertenecer a este club.

La pérdida de Ramón Navarro (presidente del club fallecido hace justo un mes) fue un duro golpe para usted.

Teníamos un gran vínculo. Una de las razones por las que llevo tanto tiempo aquí era por él, por su forma de ser, su amistad, cómo nos trataba.

Dentro del campo, el año tampoco está siendo fácil en Primera RFEF.

El fútbol nos debe dos o tres victorias de los 15 empates que hemos sacado. Hay que seguir creyendo en lo que hacemos, ningún equipo nos avasalla. Raúl (Jardiel) nos ha dado mucho a nivel anímico. Está complicado, pero es un reto que tenemos que conseguir.

A Cabetas, 250 partidos después, le queda cuerda para rato.

He renovado dos años más… Espero que con 31 no sea mi final, creo que hasta los 35 o 36 puedo jugar. No sé si en Teruel a este nivel o un poco más abajo, pero me veo fuerte.