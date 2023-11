1.300 aficionados y gran ambiente en la gradas durante el Tarazona-Teruel

El escaso fútbol que ofrecieron sobre el césped Tarazona y Teruel no empañó el buen ambiente que se registró en las gradas del municipal turiasonense, que congregó a alrededor de 1.300 aficionados. La afición local tuvo que esperar hasta la jornada 12 para ver en su hábitat natural al equipo de Molo, que las primeras semanas de competición se vio obligado a emigrar a Tudela y a la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza para disputar sus encuentros como local.

"Teníamos muchas ganas de sentir a nuestra gente en casa. Ahora, al menos, ya sufrimos todos juntos. No en Tudela, en un ambiente desangelado; en Zaragoza, que tenías que coger un autobús para ver a tu equipo... Agradecemos al Ayuntamiento el esfuerzo que hace para que una población como Tarazona pueda competir contra gigantes", señaló el entrenador del conjunto turiasonense, que dijo ver "brotes verdes" en su plantilla.

"La siguiente jornada, por fin, el equipo va a jugar en un campo donde se empiece a sentir reconocible. Habíamos entrenado solo un día y medio aquí", recordó Molo.

El Fondo Bochi, grupo de animación del Tarazona, no cesó de animar a los suyos durante los 90 minutos de juego. En la misma sintonía, el Frente Mudéjar, colectivo de apoyo del CD Teruel, también llevó en volandas a los suyos. "En Tarazona siempre hay un gran ambiente. Me gustan mucho este tipo de partidos, me siento aragonés y ver este buen ambiente, sin ningún tipo de problema, es una fiesta para todo el fútbol aragonés", reconoció Víctor Bravo, técnico visitante que cuenta con una importante trayectoria a sus espaldas.