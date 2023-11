"Tarazona y Teruel merecen ganar"

Carlos Javier y Cabetas comparten brazaletes, pasiones, emociones. Educados en el sufrimiento de los arrabales del fútbol, su perseverancia les ha llevado a ser los referentes del Tarazona y del Teruel, respectivamente. Los dos conjuntos aragoneses censados en la Primera RFEF se volverán a encontrar el domingo en Tarazona (12.00), acuciados por la necesidad de sumar para escapar del peligro del descenso. "Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Los dos somos gente de pueblo y a los dos nos gusta muchísimo el fútbol", se arrancó Carlos Javier, de 31 años, capitán del Tarazona y natural de Calatorao. Además, Carlos Javier, curiosamente, es exjugador del Teruel. "El año pasado jugaba en el Teruel con nosotros. Éramos los dos centrales. Incluso compartíamos habitación en los desplazamientos", confesó Cabetas, de 28 años y residente en Muel.

Este año abanderan dos retos de envergadura, como denota su condición de debutantes en Primera RFEF. "La dificultad de la competición es mucha. La calidad de los rivales es muy superior a la del año pasado en Segunda RFEF. Además, en el Tarazona hemos contado con el hándicap del campo. Este domingo vamos a jugar por primera vez en casa en Tarazona. El campo estaba en obras y eso siempre es un hándicap. Con el respaldo de nuestra afición, pienso que puede ser diferente", argumentó Carlos Javier, un histórico del fútbol aragonés tras su paso por Amistad, Real Zaragoza, Aragón, Andorra, Ebro, Teruel y Tarazona.

Mientras el Tarazona ha sumado una victoria, el Teruel no ha ganado todavía. "El equipo ha merecido ganar, pero no lo hemos conseguido aún. En Primera, con media ocasión te hacen gol, y a nosotros nos cuesta más. Tampoco hemos tenido suerte. Recuerdo el día del Cornellá, allí en Cornellá, que nos empataron al final... El equipo trabaja muchísimo y hace las cosas bien, pero es cierto que metemos pocos goles. El año pasado también hacíamos pocos goles, pero nos hacían menos todavía. Yo, por ejemplo, tuve una oportunidad clarísima el día del Arenteiro en el minuto 88 y la fallé", apuntó Cabetas, otro clásico del fútbol regional tras su paso por San Gregorio, Oliver, Ebro, Barbastro, Andorra y Teruel.

El futuro inmediato los volverá a reunir el domingo en el Municipal de Tarazona. "Los dos necesitamos ganar y los dos merecemos ganar", reconocieron, para después repartir elogios hacia sus contrarios. "El Teruel está compitiendo bien. Además, no se está dejando llevar. Después de tanto tiempo sin ganar, dejarse llevar sería lo peor, y lo están dando todo todos los días", señaló Carlos Javier. Cabetas también encontró fortalezas en el Tarazona: "Me gusta el equipo que han hecho. Han estado cerca de ganar en varios encuentros. Sabemos que no va a ser un encuentro sencillo".

Ocurra lo que ocurra el domingo, ni Carlos Javier ni Cabetas van a cesar en su caminar. "Me he entregado siempre a tope, desde que, hace ya muchos años, un día me llamó Vicente Arilla para la selección alevín aragonesa. Llevo 20 años sin parar, dejando muchísimas cosas por el fútbol. A veces, te llevas disgustos, como ir hasta a Vigo, perder por un gol y luego te tienes que pegar nueve horas de viaje de vuelta. Vamos a seguir peleando, Tarazona y el Tarazona lo merecen", reiteró Carlos Javier. Cabetas también detalla su pasión: "Llevo jugando desde siempre. Ahora trabajo en Muel en una bodega. Lo compagino con el fútbol. Hay mucho esfuerzo detrás. El Tarazona tiene buen equipo, pero el domingo tenemos que ganar. El Teruel lo merece", concluyó.