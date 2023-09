Claudia Florentino sustituye a Mapi León y aún no hay reemplazo para Patri Guijarro

La jugadora del Valencia Femenino Claudia Florentino se ha incorporado a la concentración de la selección española femenina de fútbol en Oliva (Valencia) en sustitución de Mapi León, y aún no hay reemplazo de Patri Guijarro, las dos internacionales que han renunciado a la convocatoria de 23 para las dos primeras jornadas de la Liga de Naciones.

Según informa la RFEF en sus redes sociales, Claudia Florentino "se une al equipo tras la baja de María León", y Patri Guijarro "causa baja y la nueva alta queda pendiente de confirmación".

Después de la reunión que acabó esta madrugada entre las internacionales y el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, se anunció que 21 de las 23 jugadoras permanecían en la convocatoria, y que solo dos la abandonaban, Mapi León y Patri Guijarro.

En este sentido, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, confirmó este miércoles que no se sancionaría a estas dos internacionales por abandonar la concentración de la selección femenina de fútbol en Valencia, y expresó su "respeto" hacia ellas y el deseo de que se reincorporen "en plenitud".

"A las jugadoras quiero manifestar mi respeto. Queremos que jueguen y ganen. Si alguna considera que, en este momento, no se encuentra en plenitud de fuerza y confianza para jugar tienen pleno derecho a decirlo. Gracias a la mediación del CSD hemos conseguido que su decisión no sea causa de sanción sino de respeto. Deseamos que, cuanto antes, se puedan reincorporar en plenitud", comentó Iceta.