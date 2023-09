La aragonesa Mapi León abandona la concentración de la selección española

La aragonesa Mapi León es una de las dos jugadoras que han abandonado este miércoles la concentración de la selección española. Junto a Patri Guijarro, deja al grupo y -salvo sorpresa- no viajará este jueves a Suecia, donde el viernes España tiene que jugar un partido oficial contra el conjunto nórdico.

Mapi León ya había mostrado su disconformidad con tener que acudir a la concentración. A su llegada al lugar de reunión de sus compañeras, en Valencia, ya declaró su malestar. “Yo creo que mi postura ha sido muy clara, en ningún momento he cambiado de opinión. He renunciado a mucho”, recordó a su llegada. “Tendríamos que hablar largo y tendido de si el lugar es seguro o no es seguro cuando nos están obligando”, añadió, dejando clara su posición sobre este tema.

La pasada madrugada se llegó a un acuerdo con 21 jugadoras para mantener la concentración, entrenar este jueves por la tarde y viajar mañana a Suecia. Sin embargo, Mapi León y Patri Guijarro no han entrado en ese pacto. El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ya dijo que había habido dos futbolistas que "han solicitado la posibilidad de abandonar al concentración por razones de falta de ánimo y malestar personal". "Esto es absolutamente respetable y el CSD, la RFEF y la seleccionadora han acordado que la fórmula a usar no conlleve sanciones, no queremos entrar en una deriva de sanciones", dijo, descartando por tanto la posibilidad de que sean sancionadas.

Mapi León ha afirmado a su salida de la concentración que no eran "las formas de volver" al equipo, tras la ausencia de ambas del pasado Mundial, y que no estaban "en condiciones" de seguir con sus compañeras. "Es una realidad que la situación para Patri y para mí es diferente a la del resto de compañeras", dijo la jugadora barcelonista.

"No han sido las maneras ni las formas de volver y no estamos en condiciones. Esto es un proceso", dijo León al abandonar la concentración en Oliva, donde se han mantenido reuniones hasta las cinco de la madrugada para garantizar la permanencia de las seleccionadas, con estas dos excepciones, que no implicarán sanción.

"Estamos contentas porque es verdad que se están produciendo unos cambios, hemos llegado a otro puerto. En esto estamos totalmente apoyando a nuestras compañeras, como hemos hecho siempre", subrayó León.

Su compañera Guijarro coincidió en que "aún no se han dado esos cambios" que las jugadoras demandan en la federación, "pero se están trabajando".

La jugadora aragonesa ha sido una de las más beligerantes con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desde que comenzó a fraguarse el conflicto entre el ente federativo y las jugadoras, hace ya más de un año. Mapi León, considerada una de las mejores centrales del mundo, había sido fija en los planes del combinado nacional desde hacía al menos seis años, pero renunció a acudir a las convocatorias por los problemas de las jugadoras con Jorge Vilda, el anterior seleccionador.

Fue una de las 15 rebeldes que renunciaron a ir a la Liga de Naciones hace un año, y de las pocas que mantuvo su postura en el último Mundial, que acabó ganando España. Algunas jugadoras importantes, como Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Ona Batlle, decidieron volver. Mapi León no. “Tengo una manera de vivir y unos valores. No puedo volver, algún cambio debe haber. Se ha estado intentando con la Federación cambiar las cosas, pero desde mi punto de vista es insuficiente”, dijo entonces la aragonesa.