Sergio Ramos: "Vuelvo a casa, es un sueño y ojalá gane un título con mi equipo del alma"

Sergio Ramos, que ha vuelto al Sevilla dieciocho años después de su salida al Real Madrid en 2005, afirmó en su presentación que con su regreso "se cumple un sueño" porque vuelve "a casa", lo que para él supone "mucho emocional y sentimentalmente" al considerar que "era el momento", reiteró sus disculpas al sevilllismo por sus "errores" por algún gesto del pasado y deseó "poder ganar un título" con su "equipo del alma".

Acompañado por el presidente sevillista, José Castro, su director deportivo, Víctor Orta, y sus familiares, entre ellos su esposa, Pilar Rubio, y sus cuatro hijos, y antes de saltar al césped en un acto público, Ramos dijo en una multitudinaria rueda de prensa que "hoy es un día inolvidable, emocionante" y que quiere "enmarcar", ya que "es un tema muy sentimental" poder volver a su "casa", "cerrar un ciclo" y reforzar "ese vínculo que desde niño" ha tenido "con la afición y el club" que le vieron "nacer".

"Siempre he dicho que antes de morirme me gustaría ganar un título con mi equipo del alma. Ojalá podamos lograr los objetivos del equipo, que seguro que sería algo inolvidable", indicó el defensa de Camas (Sevilla), quien aseguró que "siempre" se mueve "por emociones y sensaciones" y que cuando elige un proyecto es porque cree "realmente en él", con lo que "ojalá tenga la suerte de volver (al Sevilla) y levantar un título como Jesús (Navas) y (Iván) Rakitic".

Tras expresar su orgullo por compartir con sus seres queridos este regreso, Sergio Ramos dio las gracias a los dirigentes del club y "a todo el sevillismo" por abrirle "de nuevo las puertas del Ramón Sánchez Pizjuán", y se emocionó, soltando algunas lágrimas, al referirse a su hermano René, "que siempre ha estado ahí", a su abuelo por hacerle "sevillista de cuna" y a su padre por los valores de "humildad y la personalidad" que le inculcó desde niño.

También tuvo palabras de cariño hacia su esposa y sus hijos. "Me fui siendo un niño, soltero, y hoy vuelvo con mi mujer y con mis cuatro estrellas. Le agradezco a mi compañera de viaje poder compartir con ella y hacerme disfrutar de este momento, que era un tema muy cercano y emocional, pues no tenía sentido tomar otra decisión que no fuera volver aquí", resaltó.

Pilar Rubio, esposa de Sergio Ramos, posa con Sergio Ramos y sus cuatro hijos durante su presentación como nuevo jugador del Sevilla FC en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Title EP

Ramos, que también recordó a su amigo y excompañero Antonio Puerta -fallecido en 2007- y a dos técnicos que apostaron por él, Pablo Blanco y Joaquín Caparrós -presentes en el acto-, explicó que en el PSG podía haber seguido, "pero a veces, por sensaciones, piensas que ese ciclo ya ha terminado; no es cuestión de dinero o años".

Reiteró que tiene "en primer plano como objetivo" ganar un título con el Sevilla y señaló que "no esperaba ver a tanta gente al entrar al estadio". "Ha sido una sorpresa y una alegría tremenda, me quedo sin palabras y emocionado, y también muy agradecido. Ojalá pueda devolvérselo a todos con rendimiento y trayendo un título más al Sevilla", aseveró el camero, que negó que haya tenido contactos con el Betis.

"Para nada, al único equipo al que vendría es al Sevilla, el Betis es implanteable. Sí agradecer que me hicieran un reconocimiento en el homenaje a Joaquín, porque el fútbol debe servir para unir. Pero me pintaría de rojo; nosotros tenemos una afición, de largo, mucho mejor que la del Betis, aunque estoy agradecido por ese trato y reconocimiento", dijo.

Sergio Ramos, durante su presentación como nuevo jugador del Sevilla FC en el estadio Ramon Sanchez-Pizjuán. Title EP

Calificó como "una mera anécdota" que los dirigentes sevillistas negaran reiteradas veces este verano la opción de ficharle, admitió que pasó "momentos duros" entrenando en solitario y esperando esa llamada, si bien nunca perdió "la esperanza", y consideró que la decisión final fue "consensuada" entre todos ellos.

"Ahora hay que remar todos en la misma dirección, ya que estamos en el mismo barco y nos representa el mismo escudo. La primera opción era volver casa porque era el momento, una necesidad emocional, y creo que podemos hacer un vínculo muy fuerte a nivel deportivo para que salgan bien las cosas", señaló Ramos, quien dijo sobre su disputa con el expresidente José María del Nido a cuenta de su salida en 2005 que él no es "una persona rencorosa", sino que "olvida".

Explicó que "el problema entonces es que las cosas se contaron mal, al final se vendió que fue un pago de la cláusula, cuando fue un traspaso y un acuerdo por parte de ambos clubes", y añadió: "Eso no lo supo la gente, pero le guardo cariño a José María, porque con él de presidente debuté y me hizo el primer contrato, pero después esa historia se contó de otra manera".

También volvió a "pedir disculpas a esa parte del sevillismo que se sintió mal y molesta con algunos gestos, al final la pasión te hace cometer errores, fue un error, pero espero que sepan perdonarme, y a los que no lo hagan ojalá pueda hacer que cambien de opinión con rendimiento, goles y demostrando que estamos todos en el mismo barco", recalcó.

Aseguró que "ha entrenado duro" y está "bien físicamente", aunque deberá "adaptarse poco a poco" al grupo que dirige José Luis Mendilibar, con quien tiene "buena relación" y que le ha pedido que "sea uno más", algo que el exmadridista dijo tener claro desde el principio.

Sobre si sueña con volver a la selección española, Ramos, de 37 años, indicó que "hace un año" tomó "una decisión", si bien aseveró que "si las circunstancias se dan, quién sabe", y subrayó que "ya sabe todo mundo" lo que para él "significa representar" a su país, por lo que "si las cosas cambian, pues bien", y agregó que "como se está en España, no se está en ningún sitio", y que si su regreso al fútbol español "sirve para darle más repercusión a LaLiga, encantado".