Calendario de la Segunda División 2023-24 con los partidos del Real Zaragoza y la SD Huesca

Sorteado el calendario de la próxima temporada, el Real Zaragoza comenzó la liga 2023-2024 de Segunda División contra el Villarreal B en La Romareda, en la jornada prevista para el fin de semana del 12 y 13 agosto. Por su parte, la SD Huesca arrancó fuera, en Burgos, en el estadio de El Plantío. Como viene siendo habitual en las últimas temporadas, el calendario tendrá una estructura asimétrica entre ambas vueltas. La liga regular concluirá el 2 de junio, el play off’ de ascenso se disputará entre el 9 y el 23 de junio y el torneo parará por Navidad justo cuando concluya la primera vuelta, entre el 20 de diciembre y el 13 de enero, aunque habrá Copa del Rey al iniciar 2024.

Lo más significativo del comienzo de temporada del Real Zaragoza es que sus dos primeras jornadas las jugará como local en La Romareda de forma consecutiva. Este segundo rival será el Valladolid, recién descendido de Primera, el 19-20 de agosto. Es decir, en la tradicional semana festiva de agosto en tierras aragonesas, el equipo de Fran Escribá tendrá dos partidos en casa. La primera salida del Zaragoza fue su único viaje insular de la campaña, a Tenerife. Eldense, en casa, Cartagena, fuera, Racing Club de Santander en casa, y Racing de Ferrol, en Galicia, completarán esta fase inicial del curso hasta final de septiembre.

El Huesca, por su parte, después de abrir la campaña en Burgos, jugó su primer partido en El Alcoraz frente al Tenerife. Luego, viajó a Santander, recibirá al Mirandés, visitará al Leganés, jugará en casa contra el Villarreal B e irá a Alcorcón.

El calendario recoge dos jornadas intersemanales. La primera será el 5-6 de octubre, en la jornada 9, coincidiendo con la visita del Zaragoza a Andorra y del Huesca a Oviedo. Además, se disputará cuatro jornadas en fechas de ventana FIFA: la Segunda División seguirá un año más sin parar cuando haya partidos internacionales. Las jornadas afectadas será la 5 (septiembre), la 11 (octubre), la 16 (noviembre) y la 32 (marzo).

El duelo aragonés, en noviembre

La fecha del primer duelo aragonés de la temporada será en la jornada 16, prevista para el 18-19 de noviembre. Será un Real Zaragoza-SD Huesca y se jugará en La Romareda. El partido de la segunda vuelta será en la jornada 36, ya en el tramo final. Ese duelo en El Alcoraz se disputará cerca de la festividad de San Jorge, el 20-21 de Abril.

El Real Zaragoza terminará la temporada como local, contra el Albacete. Será el punto final de un cierre de campaña que tiene los siguientes cinco partidos: Burgos (c), Real Oviedo (f), Racing de Ferrol (c), Racing Club de Santander (f) y Albacete (c).

Por su parte, el Huesca acabará con la siguiente serie: Real Oviedo (c), Elche (f), Racing Club de Santander (f), Cartagena (f) y Levante (c).

.El primer recién descendido con el que se cruzará el Real Zaragoza será el Valladolid en la jornada 2, en La Romareda. Después, en la fecha 15, el rival se medirá al Elche en el Martínez Valero. Y contra el Espanyol se enfrentará el 10 de diciembre en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat.

Entre otras fechas señaladas, el Zaragoza abrirá la semana de las fiestas de El Pilar en casa contra el Alcorcón el 8-9 de octubre y viajar al campo del Sporting de Gijón el fin de semana siguiente, 15-16 de octubre. Antes de Navidad, el equipo de Escribá jugará en La Romareda contra el Levante -último partido de la primera vuelta- y retomará la competición el 12-13 de enero viajando al campo del Eldense por primera vez.

La hoja de ruta de la SD Huesca

Los azulgranas comenzarán el curso a domicilio, el fin de semana del 12 y 13 de agosto, en plenas fiestas de San Lorenzo, en El Plantío de Burgos, y debutará en El Alcoraz la semana siguiente ante el Tenerife. Los de Cuco Ziganda volverán a empezar como visitantes, lo que ya sucedió el curso anterior, y esta vez se desplazarán a tierras burgalesas. Allí les aguardará uno de los animadores de la temporada pasada, que estrena técnico con Jon Pérez Bolo y donde se empató a uno en diciembre del año pasado. El primer enemigo en casa será otro que estrenará preparador, el Tenerife de Asier Garitano.

La SD Huesca espera asimismo los dos partidos del año contra el Zaragoza. Como ya sucedió en los dos ejercicios pasados, el de la primera vuelta se celebrará en La Romareda y el de la segunda en El Alcoraz. La octava jornada será la primera entre semana, y llevará a los de Ziganda a Oviedo el miércoles 4 de octubre; la primera vuelta se cerrará el 20 de diciembre, otro miércoles, en el estadio azulgrana contra el Cartagena. Seguirán unas largas vacaciones, con la Copa del Rey de por medio, y la liga se retomará el 13 y 14 de enero en El Molinón del Sporting de Gijón. Una semana después, el Eibar visitará tierras altoaragonesas. En la segunda vuelta no se han programado jornadas entre semana.

Los oscenses se medirán a siete clubes nuevos entre descendidos de Primera y ascendidos de Primera RFEF. Acudirá a Alcorcón en la jornada 7, recibirá al Eldense en la jornada 10, en la 12 al Elche, en la 14 visitará al Amorebieta, en la 15 se medirá al Espanyol en El Alcoraz, en la 17 al Valladolid y en la 19 al Racing de Ferrol en casa, en un tramo de la competición repleto de retos.