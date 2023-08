Salma Paralluelo vuelve a casa tras el éxito de la selección: "Estoy muy contenta de llevar Zaragoza por el mundo"

Salma Paralluelo llevó en la tarde de este jueves toda su alegría de campeona del mundo hasta la casa de todos los zaragozanos, el Ayuntamiento de Zaragoza. La estrella de la selección española fue recibida junto a su familia (su madre y su hermano Lorenzo) por la alcaldesa de la Inmortal Ciudad, Natalia Chueca, que subrayó a la futbolista como ejemplo para las jóvenes promesas del deporte. Además, también asistieron al acto el consejero de Presidencia del Consistorio, Ángel Lorén; el edil de Deportes, Félix Brocate Puri; y representantes de todos los partidos con representación municipal.

Quizá el momento más emotivo del acto acaeciera después de la comparecencia de la campeona y de la alcaldesa, cuando niñas de todos los equipos en que militó Salma se unieron a la fiesta: desde sus inicios en el Intersala de fútbol sala, pasando a su salto al fútbol 11 en el San José (el campo de esta entidad pronto llevará su nombre), sus éxitos reventando récords nacionales de atletismo en el Scorpio y su irrupción en la élite con el Transportes Alcaine. Después llegaría el Villarreal y el año pasado el Barça, pero sin este pasado no habría llegado el glorioso presente. “Me siento feliz por estar con estas niñas de todos los equipos en que he jugado. Me han ayudado mucho para llegar hasta aquí”, reiteró hasta la saciedad un Salma tan suelta delante de la alcachofa como en el césped o en el tartán.

Emocionada

Natalia Chueca estaba visiblemente feliz en este acto de honra a la campeona. Más si sabe en un año crucial para Zaragoza y para el deporte en Zaragoza, con el anhelo de la designación de la capitalidad continental del deporte. “El año pasado ya viniste el Ayuntamiento como campeona mundial sub 20. Entonces, Jorge Azcón te dijo que volverías. ¡Y has vuelto! También queremos que vengas pronto como Hija Hredilecta de la ciudad”, expuso.

La primera edil ensalzó las virtudes que reúne la campeona, además de reivindicar su denominación de origen zaragozana. “Nos sentimos muy orgullosos de que seas una jugadora de Zaragoza, de San José. Nos sentimos muy honrados y queremos que tu trabajo sea inspiración para las niñas que inician su carrera deportiva. Hay mucho esfuerzo personal detrás”, consideró.

La campeona, por su parte, enfatizó la trascendencia del efecto locomotora del éxito logrado. “No tiene precio sentir que puedes ayudar a otras niñas a soñar en grande, ver que inspiras y puedes ayudar a la gente es lo mejor, es increíble. Hacen falta referencias en el fútbol femenino. Con un éxito así se remarca que las niñas pueden soñar y salir a la calle a jugar al fútbol y es momento de soñar y tirar para adelante. Es un orgullo que podamos ser inspiración y que hagan lo que quieran, disfruten y sean felices", explicó.

Jenni

La polémica generada por el beso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso, también mereció una porción de la comparecencia de la campeona del mundo. “Tengo que decir que el foco se ha desviado. Es necesario remarcar que hemos ganado el Mundial. Todas las compañeras ya le hemos dado el máximo apoyo a Jenni. Se tiene que recodar que hemos quedado campeonas del mundo, que es lo que parece que se ha olvidado. Es algo muy grande lo logrado. Con el paso de los años, lo valoraremos más, pero todas intentamos ver que es algo excepcional, un hito y lo intentamos celebrar como tal con todo el país que nos ha apoyado", verbalizó.

De regreso a Zaragoza, Salma se mostró muy agradecida a su ciudad y a sus paisanos. “Es un honor recibir la noticia de ser Hija Predilecta. Estoy muy contenta de llevar Zaragoza por el mundo y haber logrado un hito así, que puede ser un antes y un después para las nuevas generaciones porque es un gran logro. Estoy muy agradecida de que se me acoja así, en mi tierra, de donde me siento y donde he dado mis primeros pasos y, qué menos, que agradecer todo este cariño cada vez que vengo aquí. Zaragoza siempre será mi tierra", concluyó, visiblemente sonriente, la gran referente deportiva este tierra que es su tierra.