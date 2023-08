Salma Paralluelo, tras ganar el Mundial: "Esto es grandioso"

Salma Paralluelo, muy emocionada, dijo estar “súper feliz” tras la gesta de la selección española, campeona del mundo tras imponerse a Inglaterra este domingo en la final. “Lo hemos conseguido; no iba a ser fácil, pero era nuestro, nos lo merecíamos. Esto era el sueño de todas, el sueño de todo un país", declaró la aragonesa, a los pocos minutos de haber sido reconocida como Mejor Jugadora Joven del Mundial.

"Esto es una locura. Hemos hecho historia, esto es grandioso. Mi familia está orgullosa. Estamos todos muy felices. Nos lo merecíamos y es un éxito compartido”, insistió la zaragozana.

Aitana Bonmatí también estaba exultante: "No tengo palabras, estoy en 'shock'", explicó la futbolista del Barcelona, "Lo que hemos hecho es muy grande. Hemos sufrido, hemos disfrutado, hemos tenido ocasiones, hemos metido un golazo... y al final hemos ganado. Estoy muy feliz, muy orgullosa de lo que hemos conseguido. No puedo pedir nada más", añadió el centrocampista, elegida Mejor Jugadora de la competición.

"A nivel deportivo ha sido un año espectacular. Quién me lo iba a decir cuando jugaba con niños en el Ribes, cuando jugaba en las categorías inferiores. Quiero darle las gracias a las personas que han hecho posible esto. Todas hemos roto barreras para un futuro espectacular", declaró Aitana nada más conquistar el Mundial.

"Hemos vivido muy intensamente el partido, con muchos nervios. Sin embargo, sabíamos que lo podíamos hacer", señaló por su parte Ivana Andrés, central y capitana de la selección española. "Hemos creído y confiado hasta el final, hemos luchado como jabatas, ha sido un trabajazo enorme del equipo y estamos muy felices", expresó la jugadora del Real Madrid.

La central salió al terreno de juego en la segunda parte como cambio obligado después de la lesión de Laia Codina en el minuto 73: "He salido corriendo porque Laia (Codina) se había lesionado, no me ha dado tiempo a calentar pero en un partido así da igual porque sales caliente", confesó. "Este Mundial va por todas las pioneras y esas niñas que ahora van a empezar a jugar al fútbol", dijo Ivana Andrés.

Por su parte, lLa guardameta Cata Coll afirmó que España tenía claro que iba a ganar el Mundial desde que llegaron al Accor Stadium de Sídney (Australia). "Pienso en mi familia, en mis amigos, ya que he pasado un año duro; pero al final todo llega. Ha sido un partido de muchas emociones, de atacar y defender todo el rato. Es verdad lo que ha dicho Jorge Vilda, teníamos fuego en los ojos. Esto va por el país, por las que abrieron camino y por las que están por venir", explicó.