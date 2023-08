Jenni Hermoso desmiente a Rubiales: "En ningún momento consentí el beso"

Jenni Hermoso, futbolista campeona del mundo con la selección española, ha desmentido la versión ofrecida por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la Asamblea Extraordinaria, y ha afirmado en un comunicado que "en ningún momento" consintió el beso que recibió en la boca.

Asimismo, la futbolista, junto al resto de jugadoras internacionales, ha pedido "cambios reales, tanto deportivos como estructurales". "Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", asegura Jenni Hermoso en un comunicado.

Como en su primer comunicado tras lo ocurrido en el acto de celebración del Mundial femenino, Hermoso se ha pronunciado a través del sindicato FutPro. El escrito lo firman 56 jugadoras, entre ellas las 23 que se proclamaron campeonas del mundo en Sídney. "A raíz de los acontecimientos sucedidos en la mañana de hoy y ante la perplejidad del discurso que ha pronunciado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Luis Manuel Rubiales Béjar, las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres", señala.

🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

"Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y, por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas", añade. Las futbolistas cierran el comunicado solicitando cambios en la RFEF y mostrando el sentimiento que tienen tras ver como la conquista histórica del Mundial, ha quedado a un lado tras la polémica desatada por la celebración de Luis Rubiales.

"Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español", concluye.

Por otro lado, la petición lanzada en internet para que dimita el presidente de la Real Federación Española de Fútbol se acerca ya las 33.000 firmas. La iniciativa, efectuada por la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga Rosa del Mar Rodríguez, ha cuadruplicado el volumen de rúbricas en los tres últimos días, conforme avanzaba el debate público en torno a este asunto. La petición, que se canaliza a través de la plataforma "change.org", ha sumado 2.500 apoyos más este viernes, cuando Rubiales ha anunciado que no dimite y ha asegurado que "fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido".

El Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, ha dado a conocer a continuación que lo denuncia ante el Tribunal Administrativo del Deporte por "falta muy grave" y le suspenderá como presidente de la federación.

Mientras la Fiscalía de la Audiencia Nacional estudiará si admite las denuncias contra Luis Rubiales y las jugadoras de la selección española salen, tras las justificaciones del directivo, en apoyo de Jenni Hermoso al considerar que "esto es inaceptable" y que "se acabó".

Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha mostrado su apoyo a la jugadora Jenni Hermoso tras el discurso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol en el que ha asegurado que no dimite y continuará en su cargo pese a las "presiones", a lo que ha respondido: "Ante el machismo, unidad y firmeza".

La tercera autoridad del Estado ha señalado que "estos actos y justificaciones", en referencia al polémico beso, "son intolerables e incompatibles con la sociedad moderna y justa que estamos construyendo y que avanza de manera imparable, por mucho que se resistan". "Queda un largo camino por recorrer, pero lo lograremos. ¡Sigamos juntas, libres y fuertes!", ha reclamado la presidenta del Congreso en un mensaje publicado en la red social 'X', en el que ha cerrado la publicación apoyando a la futbolista: "Contigo, Jenni Hermoso".