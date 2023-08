Borja Iglesias muestra sus habilidades de DJ y sorprende con un 'mashup' de 'Barbie girl'

Borja Iglesias no deja de sorprender. Aparte de su innegable habilidad para ser futbolista profesional, el exdelantero del Real Zaragoza esconde otras muchas virtudes.

El ahora jugador del Betis ha sorprendido a sus fans a través de un vídeo colgado en TikTok e Instagram en el que muestra su DJ 'set' y hace un increíble 'mashup' entre las canciones 'In da club' (Richie Rozex Bootleg) y 'Barbie girl'. El resultado es un 'remix' que bien se podría escuchar en cualquier discoteca de moda en España.

El clip, que no ha tardado en hacerse viral, ha suscitado cientos de comentarios entre seguidores del futbolista y usuarios de redes sociales que han admirado sus habilidades musicales. "¿Hay algo que no haga bien?", comenta un joven en el perfil de TikTok de Borja Iglesias, donde el delantero se hace llamar 'Pandachurches'. "Alguien que no sabe quién es Borja ve este tiktok y lo menos que piensa es que es un jugador de fútbol profesional", ironiza otro usuario.

Reivindicador

El delantero, que jugó en el Zaragoza en la temporada 2017-2018 en Segunda División, se ha convertido en una referencia en reivindicaciones sociales en los últimos meses. A principios de junio fue duramente criticado junto a su compañero Aitor Ruibal por acudir con un bolso a una boda de un amigo en Sevilla. Iglesias condenó los comentarios homófobos en su cuenta de Twitter y dijo: “Cada vez que suceden este tipo de situaciones en referencia a las fobias que todavía existen, me dan fuerza para seguir peleando para que cada uno haga y disfrute consigo y con los demás como le dé la real gana. Muchísimas gracias por todos los mensajes de cariño que siempre me dais. Y a los que estáis todavía en la prehistoria os mando mucho ánimo, tiene que ser muy difícil no evolucionar y seguir condicionándose a uno mismo en lugar de disfrutar de lo preciosa que es la vida”

Semanas después del aluvión de comentarios recibidos en redes, el futbolista aprovechó el Día del Orgullo (28 de junio) para lanzar un un contundente mensaje contra la discriminación por la orientación sexual. El goleador gallego utilizaba entonces la ironía en un vídeo crítico en el que “salía del armario” y se declaraba abiertamente heterosexual, noticia que generaba noticias y comentarios negativos -en medios ficticios creados para el vídeo- como sí sucede todavía en la realidad con las declaraciones de homosexualidad. Al final, el futbolista lanzaba la pregunta: "¿A qué esto jamás pasaría? ¿Por qué lo otro sí?".