Borja Iglesias responde a los ataques homófobos por llevar bolso a una boda: "Seguís en la prehistoria"

Este pasado sábado varios jugadores del Real Betis Balompié acudieron en Sevilla a la boda de un miembro del cuerpo técnico. Entre ellos el exzaragocista Borja Iglesias, quien, al igual que Aitor Ruibal, posó con un bolso en las fotografías.

La imagen, rápidamente, fue objeto de mofas en las redes sociales por parte de otros usuarios que criticaban su forma de vestir o ponían en duda su condición sexual, unos comentarios homófobos a la que ambos futbolistas no dudaron en reaccionar.

"Tras los intentos frustrados por parte de una minoría ruidosa de ridiculizar a mi compañero Borja Iglesias y a mí, en referencia a nuestra vestimenta así como a su supuesta vinculación con nuestra orientación sexual, solamente quiero subrayar la importancia de mantener el respeto hacia cualquier persona, con independencia de su orientación sexual o de cualquier índole”, señaló Ruibal, haciendo hincapié en la “necesidad”, de una vez por todas, de normalizar y convivir entre todos “rechazando y alejándonos de cualquier tipo de fobia”, para hacer que se pueda convivir con normalidad en nuestra sociedad.

Poco después, Iglesias se sumó a la condena de Ruibal. “Cada vez que suceden este tipo de situaciones en referencia a las fobias que todavía existen, me dan fuerza para seguir peleando para que cada uno haga y disfrute consigo y con los demás como le dé la real gana. Muchísimas gracias por todos los mensajes de cariño que siempre me dais. Y a los que estáis todavía en la prehistoria os mando mucho ánimo, tiene que ser muy difícil no evolucionar y seguir condicionándose a uno mismo en lugar de disfrutar de lo preciosa que es la vida”, escribió Borja Iglesias en un hilo de Twitter.

Los comentarios de ambos futbolistas han encontrado el apoyo de numerosos usuarios, que piden respeto para todos.