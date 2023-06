Los motivos de la renuncia de Mapi León a la selección española

Siguen revueltas las aguas en la España femenina de Jorge Vilda. El seleccionador nacional dio este lunes la prelista de jugadoras para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda este 12 de junio, y el esperado regreso de tres (Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Ona Batlle) de las 15 rebeldes sigue dejando fuera a importantes jugadoras como Lola Gallardo, Ainhoa Moraza, Patri Guijarro, Amaiur, Nerea Eizaguirre o la aragonesa Mapi León, quienes se mantienen firmes en su postura.

Además, Sandra Paños, Andrea Pereira, Leila Ouahabi, Laia Aleixandri y Lucía García tampoco han sido convocadas -por motivos deportivos, según Vilda- a pesar de que sí trasladaron su voluntad de regresar a la selección a través de un correo electrónico.

Así, pese a la reconciliación parcial con la columna vertebral del Barça, el cisma entre las internacionales sigue lejos de estar totalmente superado. El pacto tácito de respeto hacia las diferentes posturas podría saltar por los aires en cualquier momento y enturbiar el ambiente de cara a un Mundial que debe suponer el salto definitivo para el fútbol femenino español, que en sus dos presencias anteriores -Canadá 2015 y Francia 2019- no logró pasar de los octavos de final.

Mapi León ha sido una de las jugadoras consecuentes con su postura inicial. No ha cedido en su decisión. No es una decisión que tome a la ligera, pero es algo que tengo que decidir y mi decisión es clara. Tengo unos valores y no puedo volver si la situación no cambia”, señaló recientemente la defensa zaragozana del Barça, refiriéndose a las peticiones que tenían las jugadoras.

¿Qué peticiones tenían las jugadoras?

En público no se conocían las razones del desencuentro con Jorge Vilda, pero poco a poco se fueron conociendo detalles, aunque desde el primer minuto las jugadoras supieron que el presidente de la Federación, Luis Rubiales, estaba del lado del entrenador.

Entre las firmantes no había ni una jugadora del Real Madrid, tampoco estaba Alexia Putellas, por entonces lesionada, pero que indirectamente se alineó con las peticiones de sus compañeras: "Las que empezaron en esto tuvieron que luchar muchísimo para que las dejaran jugar. Nosotras ahora tenemos que luchar para tener mejores condiciones. Para que sea todo de manera profesional y que solo nos podamos centrar en jugar. Y en ganar", reflexionó Alexia en un documental que estrenó hace meses Amazon Prime.

Para entenderlo más, la capitana del Barça puso un ejemplo que se produjo durante la Eurocopa de la pasada temporada. Mientras las selecciones 'top' se desplazaban en avión para jugar sus partidos, España lo hacía en autobús. Alexia alertaba sobre la importancia de los detalles.

¿Qué ha cambiado?

En las negociaciones, sin luz ni taquígrafos, con reuniones en Madrid o en la ciudad deportiva del Barcelona, se han producido avances tanto en lo que respecta a la creación de un plan de conciliación familiar como a las mejoras económicas.

El primero de ellos tiene que ver directamente con la acción de la RFEF, ya que recientemente creó un plan de conciliación familiar que favorecía el desplazamiento de familiares de las jugadoras en las grandes competiciones y que permite, además, que jugadoras con hijos/as menores de dos años los puedan tener cerca. Otra consideración es económica y tiene que ver con el reparto anunciado por la FIFA y que permitirá a las jugadoras ingresar como nunca.

La FIFA anunció un reparto de 110 millones de dólares entre jugadoras y federaciones para el próximo Mundial. Solo por participar, las jugadoras se embolsarán 30.000 dólares (unos 28.000 euros; el salario mínimo en España para las futbolistas es de 16.000).

Los premios llegan hasta los 270.000 dólares para cada componente de las campeonas y por escalas diferentes: 60.000 (octavos), 90.000 (cuartos), 165.000 para el cuarto clasificado; 180.000 para el tercero y 195.000 para el finalista.

Sin embargo, tal y como explicó Mapi todos estos cambios son insuficientes para que se produzca su regreso. "Cambios tiene que haber. Yo no digo que no lo estén haciendo, pero yo no los veo. El resumen es que me voy a perder un Mundial por algo en lo que creo", concluyó la aragonesa.