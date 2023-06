Salma Paralluelo y Marta Cardona entran en la prelista del Mundial y Mapi León mantiene su renuncia

El seleccionador nacional femenino, Jorge Vilda, ha dado a conocer este lunes la prelista de elegidas para competir con España en el Mundial del próximo verano en Australia y Nueva Zelanda, desvelando el secreto sobre qué jugadoras están dispuestas a volver al equipo después del cisma producido tras la pasada Eurocopa.

Como estaba previsto, la aragonesa Mapi León mantiene su renuncia y no ha entrado en la convocatoria. "Tengo una manera de vivir y unos valores. No puedo volver, algún cambio debe haber. Si me lo cuentan y hay un plan... pero yo no lo veo. Se ha estado intentando con la Federación cambiar las cosas, pero desde mi punto de vista es insuficiente", aseguró recientemente la defensa del Barça, en un adelanto de lo que hoy se ha confirmado.

Jorge Vilda ha dado 30 nombres entre los que sí figuran otras dos aragonesas: Salma Paralluelo y Marta Cardona. La convocatoria completa es la siguiente: Cata Coll, Lete, Misa y Salon (porteras); Ivana Andrés, Ona Batlle, Carmona, Laia Codina, Jana, Rocío, Sheila, Oihane, Irene Paredes (defensas); Abelleira, Fiamma, Aitana, Irene Guerrero, Jenni, Maite Oroz, María Pérez, Alexia, Claudia Zornoza (centrocampistas); Mariona, Athenea, Inma Gabarro, Esther, Eva Navarro, Redondo, Salma Paralluelo y Marta Cardona.

Así, las jugadoras Aitana Bonmatí (Barça Femenino), Ona Battle (Manchester United) y Mariona Caldentey (Barça Femenino) son las grandes novedades. Estas tres futbolistas formaban parte del grupo de 15 que habían solicitado no ser convocadas desde el pasado mes de septiembre por la situación que se vivía en el combinado nacional y que desde entonces no habían vuelto a ser llamadas por el técnico madrileño.

Además, y como era de esperar, en esta prelista también está incluida la centrocampista del FC Barcelona Alexia Putellas. La actual Balón de Oro se lesionó de gravedad la rodilla a pocos días del debut en la pasada Eurocopa de Inglaterra y ha conseguido volver a los terrenos de juego en el tramo final de esta temporada.

La estelar jugadora de Mollet del Vallès ha ido cogiendo ritmo e incluso llegó a marcar un gol, en la derrota ante el Madrid CFF, y aunque no ha jugado un partido completo, ya está lista para volver a liderar a la selección en una concentración que le ayudará a coger más ritmo competitivo.

Ahora, no será hasta el 30 de junio cuando Jorge Vilda convoque a las 23 definitivas que viajarán a Oceanía donde el combinado nacional debutará el 21 de julio ante Costa Rica. Antes, jugará dos amistosos, el 29 de junio en Avilés (Asturias) ante Panamá, y el 5 de julio, en Copenhague ante Dinamarca

“Es una lista continuista, con algunas incorporaciones que nos hacen mejores. Todo lo que ha sucedido durante esta temporada no puede impedir que nos centremos en el grupo”, ha señalado Vilda, remarcando que prefiere centrarse en las jugadoras que están, sin perder el tiempo en lamentaciones sobre las que no han querido estar, como la propia Mapi, Patri Guijarro o Lola Gallardo.