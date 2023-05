Las cábalas de un descenso de infarto a Segunda División en el que todos dependen de sí mismos

El triunfo de Cádiz y Getafe en la última jornada, unido al empate 'in extremis' del Valencia ante un Espanyol al que mandó al pozo de Segunda, provoca un triple empate a 41 en la tabla clasificatoria que hace que la última jornada hasta seis equipos luchen por evitar acompañar a los pericos y al Elche a la categoría de plata del fútbol español.

La jornada número 38 se presenta apasionante, y LaLiga ha modificado los horarios para agrupar distintos objetivos. La lucha por la salvación queda para las 21.00 horas de este domingo 4 junio, con los siguientes partidos: Betis-Valencia, Celta-Barcelona, Valladolid-Getafe, Elche-Cádiz y Espanyol-Almería.

Cuádruple casualidad

Valencia, Celta, Valladolid, Getafe, Cádiz y Almería buscarán salvarse de la quema en una jornada de infarto. Tanto Cádiz como Valencia son los que mejor lo tienen para salvarse. Uno de los dos descendería solo si se dieran una serie de extrañas carambolas en contra de sus intereses. Para que los amarillos bajen tendrían que perder en Elche, que el Valladolid le ganara al Getafe, el Espanyol al Almería, que el Celta gane al Barça y que el Valencia derrote al Betis. Lo que viene siendo un auténtico desastre. Similar a lo que le ocurre a los hombres que dirige Baraja, a los que un empate les serviría en su duelo frente al Betis. Para que estos se vieran abocados a Segunda tendrían que perder, que el Valladolid gane al Getafe, que el Almería venza al Espanyol, que el Celta derrote al Barcelona y que el Elche le gane al Cádiz. De esta forma el Valencia descendería en un triple empate con Cádiz y Getafe. Una combinación que a priori se antoja inverosímil.

Un punto para no caer

Otro que lo tiene 'fácil' es el Getafe, al que le vale con no caer en Pucela. Si pierde, necesita que también lo haga el Almería o el Celta, que se salvará si gana aunque también puede conservar la categoría si empata o pierde, aunque ya dependería de otros resultados.

El Celta pierde ante casi todos

Los vigueses tienen los mismos puntos que los almerienses y son los que más se han complicado las cosas en los útimos partidos. Se la juegan en casa ante un Barcelona que ya no se juega más que el pichichi de Robert Lewandowski y el récord de las porterías a cero de Ter Stegen. Los de Carlos Carvalhal necesitan la victoria para no sacar la calculadora. Si empatan le vale con que pierda el Almería, que en la última jornada tiene que puntuar o ganar si no quiere depender de otros resultados.

Para colmo, los celtiñas tras una malísima racha con cinco derrotas y un empate en los últimos seis encuentros, pierde casi todos y cada uno de los empates en los que se puede ver inmerso frente al resto de equipos. El único en el que se salvaría es en el empate simple con el Valladolid y por tener un goal average general mejor. Los hombres de Paulo Pezzolano actualmente son los que ocupan esa plaza que nadie quiere, y que tiene que ganar al Getafe para salir de la quema. Las cuentas para los blanquivioletas son claras: si ganan se salva y si pierden, desciende.