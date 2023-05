El Tarazona consolida su acceso al Play Off a lo grande ante el Racing Rioja

La SD Tarazona ha certificado su presencia en el Play Off de ascenso, con su triunfo por 3-1 ante el Racing Rioja. Un resultado que, unido al resto de marcadores de la jornada, implica que el equipo de Javi Moreno es tercero matemáticamente pase lo que pase en la última jornada, por lo que tendrá el factor cancha a favor en la primera eliminatoria de la promoción de ascenso.

Los locales entraron con mayor chispa en el partido, y pronto se adelantaron en el Municipal por medio de Carlos González, quien definió en una contra ante Cheng, en un remate que pegó en el palo y se introdujo en el fondo de las mallas. De nuevo, Chavarría pudo culminar una contra, aunque no acertó a enviar un certero remate después de un centro de Areso.

El encuentro estaba siendo un asedio para los turiasonenes, y el Racing Rioja consiguió mantenerse vivo merced a que su guardameta y un defensa sacaron cada uno un balón desde la misma línea de gol cuando ya prácticamente se cantaba el gol. Moustapha protagonizó las dos siguientes ocasiones para el Tarazona. Primero con un lanzamiento que detuvo Cheng, y al filo de la media hora, remató de cabeza a la salida de un córner y se marchó fuera. Quien no perdonó de cabeza fue Toni Jou, después de una falta botada por Diego Royo. Antes del descanso, todavía hubo opción para una falta directa de Carlos González que se perdió alta.

La segunda parte mantuvo el mismo camino, con un Tarazona superior que proponía y buscaba sentenciar cuanto antes. Así las cosas, Chavarría tuvo una clara oportunidad que se marchó rozando el palo. Sin embargo, el susto para los hombres de Javi Moreno llegó en el 62’, con un lanzamiento de falta de Julio Rico que rebotó en un jugador de la barrera del Tarazona, por lo que desvió la trayectoria y no pudo hacer nada Dorronsoro. Pese al gol en contra, el Tarazona no se encerró atrás, sino que optó por seguir ampliando la renta. Néstor asistió a Mendes, quien no pudo llegar a rematar con acierto. Acto seguido, un lanzamiento de falta de Carrasco se estrelló en el larguero. Y al fin, Toni Jou puso el 3-1 con el segundo en su cuenta con un certero remate de cabeza, llevando así la tranquilidad a la grada y se pudo celebrar con efusividad esta enorme temporada, a la que todavía se le puede poner el broche de oro en caso de conseguir el ascenso de categoría.

FICHA TÉCNICA

Tarazona: Dorronsoro, Yasín (Carrasco, 58), Toni Jou (Toni Frau, 85), Moustapha, Areso (Deiby, 58), Gnali, Diego Royo, Galdón (Mendes, 58), Néstor, Carlos González y Chavarría (David Sanz, 67).

Racing Rioja: Cheng, Julio Rico, Zhang (Richard, 46), Barrenetxea (Maiso, 62), Pitu, Samed (Julen, 46), Álvaro García, Saúl, Adama, Moha (Naim, 71) y Lapeña.

Goles: 1-0, min. 13: Carlos González. 2-0, min. 34: Toni Jou. 2-1, min. 62: Julio Rico. 3-1, min. 82: Toni Jou.

Árbitro: Sauleda Torrent. Amonestó a Gnali, Toni Jou, Néstor, Deiby; Samed, Saúl, Cheng y Julio Rico.