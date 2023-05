El Utebo dependerá de sí mismo para entrar en Play Off (1-0)

Al Utebo le salió, por fin, todo de cara después de muchas jornadas mereciéndolo en las que no conseguía el premio final. Victoria en casa, se pone fin a la racha de 8 partidos consecutivos sin victoria, y además han perdido la Real Sociedad ‘C’ y el Gernika, de manera que el Utebo asciende a la quinta posición y dependerá de sí mismo en la última jornada para entrar en el Play Off de ascenso a Primera RFEF.

El Utebo salió desde el inicio con más empuje que los riojanos y Álex Sánchez ya provocó el primer córner a los cinco minutos. Los dos primeros remates a puerta de los hombres de Juan Carlos Beltrán fueron muy blanditos, primero de Alvira con la izquierda y luego de Adán Pérez, en una posición muy forzada, y en ambas ocasiones el balón llegó manso a las manos de Pascual. Cota fue uno de los jugadores más activos con sus internadas por banda derecha, y en una de estas incursiones, sirvió un pase de la muerte al que no llegaron ni Forcén ni Álex Sánchez por muy poco. Adán Pérez también generó peligro, pero se le marchó largo un control y no pudo definir en una acción en el interior del área. Sin embargo, cuando más atacaba el Utebo, llegó un gran susto debido a una pérdida de Guille. El propio guardameta del Utebo enmendó su propio error y realizó una brillante doble parada ante sendos remates de los riojanos en el interior del área. Al filo de la media hora, llegó un auténtico golazo de Forcén, después de realizar una brillante media vuelta sobre sí mismo en la frontal del área que le permitió regatear a dos rivales, para terminar definiendo con un tiro ajustado al palo a la derecha de Pascual. El Utebo siguió buscando ampliar la renta. Cota lo intentó desde lejos, y se marchó a córner después de rebotar en un defensa. Precisamente tras botar este córner, Álex Sánchez remató hasta en dos ocasiones en el interior del área, pero en ambas ocasiones su remate se estrelló contra una maraña de piernas riojanas. La primera parte concluyó con un disparo de Marín a las manos del meta visitante.

El partido arrancó más espeso en la segunda parte, aunque igualmente con dominio del Utebo que no era capaz de aprovechar las imprecisiones del Arnedo cada vez que los azulones presionaban la salida de balón de su rival. Cota tuvo un disparo con la izquierda que se marchó alto, y poco después Álex Sánchez estuvo cerca de aprovechar un balón que no despejó el central Zaldua, aunque no pudo impactar en el remate con acierto. En el 73’, Iñaki protagonizó dos ocasiones consecutivas. Primero buscó la escuadra con una rosca al palo largo, pero su remate con la izquierda se marchó fuera por muy poco. A continuación, el Utebo robó un balón, y Marín le sirvió un preciso pase a Iñaki, que terminó lanzando por encima del larguero. Cambil nada más entrar al campo lideró una internada en el área y terminó rematando en una posición escorada, que atrapó Pascual. Guille detuvo un remate de cabeza del Arnedo en el 88’, pero el partido acabó en el área riojana, de manera que el Utebo no sufrió para mantener los 3 puntos que le permiten tocar con la yema de los dedos la promoción de ascenso. Si es capaz de vencer en la última jornada en el campo del Racing Rioja, certificará su presencia en Play Off, sin depender de nadie más.

FICHA TÉCNICA

Utebo: Guille, Alvira (Cambil, 84), Meseguer, Machote, Marín, Cota (Roldán, 71), Garcés, Toni Pérez, Forcén (Latas, 84), Adán Pérez (Iñaki, 57) y Álex Sánchez (Darius, 71)

Arnedo: Pablo, Zaldua, Laencina, Chacón, Arpón, Míchel, Mora, Imanol, Iván, David y More

Goles: 1-0 min. 29: Forcén.

Árbitro: Ruiz Martín. Amonestó a Garcés, Toni Pérez, Machote y Zaldúa.