Fran Escribá: "El Real Zaragoza quiere los 12 puntos que restan por jugar"

Apenas restan cuatro jornadas. El final de la cuenta atrás liguera del Real Zaragoza en el actual curso llevará al conjunto aragonés este domingo hasta Oviedo. Allí comparecerá el equipo de Fran Escribá con todo casi hecho, sin aspiraciones ambiciosas por arriba y con escasos agobios por abajo. No obstante, el equipo saltará al Carlos Tartiere con el objetivo definido y con la motivación muy alta. “Yo siempre estoy motivado. Aunque fuera un amistoso, no hay nada más bonito que dar todo. Hay que dejarse todo, Tenemos la motivación de sumar todos los puntos posibles, Queremos los 12 puntos que quedan por jugar. El grupo es muy honesto y se lo va dejar todo”, aseguró Escribá en la rueda de prensa anterior al encuentro, desarrollada este viernes.

Escribá vive con intensidad el presente, pero también piensa en el futuro. “Estoy centrado en los cuatro partidos que quedan. No hay otra cosa en mi cabeza, pero es cierto que mal haría si no pensara en la plantilla del año próximo hasta el 29 de mayo. Ellos me hacen partícipe del trabajo que hacen. Al año que viene habrá tres proyectos que bajarán de Primera División que serán muy fuertes, además de otros proyectos fuertes que no van a subir este año. Nosotros queremos dar pasos para ser un candidato. Tenemos un futuro claro y muy ilusionante. Ojalá salgan todas las ideas que tiene Cordero en la cabeza. Hablamos mucho. Va a ser un proyecto ambicioso, con nuestras limitaciones, pero ambicioso”, reiteró el preparador.

De cara al encuentro, la tarjeta roja que recibió Cristian Álvarez el pasado domingo contra Las Palmas obligará a cambiar de portero en Oviedo, con opciones para el guardameta del filial, Rebollo. “Tengo decidido quién va a ser el sustituto de Cristian. No lo voy a decir, pero lo tengo ya decidido. Van a venir los dos. El hecho afecta al filial, lo cual nos fastidia por su situación (disputa un partido trascendental frente al Mallorca B para la permanencia en Segunda RFEF). También nos gustaría haber dejado a Pau con el filial toda la semana para que trabajara, pero justo ocurrió lo de Giuliano y teniendo segura la participación de Mollejo... El filial estoy convencido de que logrará el objetivo porque lo merece”, explicó.

También disertó Escribá sobre el estado de los lesionados, que afectan a la estructura del ataque. “Mollejo está muy bien. Entrena prácticamente con el grupo. Él está contento. Existe la opción. Y si no, creemos que en la semana siguiente podría estar. Giuliano, bien. Se confirmó el diagnóstico. Dentro de lo malo, no es grave. No vamos a coger riesgos. Tenemos varias opciones en ataque. Primero un delantero como tal. También tenemos la opción de meter a un jugador de otro tipo de concepto. Vamos a hacer un equipo reconocible para Oviedo”, expuso.

Fue preguntado Escribá por el dilema entre Pape y Pau. “Puedo entender quien prefiera a Pau. El otro día podía darnos mucho Pape a balón parado. Entró en un momento de partido difícil. ¿Podía sacar a Pau? También. Sacamos a Puche por delante del resto porque al espacio va muy bien. Salió Pape, pero no porque esté por encima de Pau Sans”, particularizó.

El caso es que, entre unas cosas y otras, el Real Zaragoza no podrá repetir once en Oviedo. “Di continuidad porque las sensaciones eran buenas. No me gusta repetir el once. Me gusta que se sientan partícipes más jugadores. No me alegra tener dos bajas, me gustaría que estuvieran todos disponibles. Es una oportunidad para los otros”, consideró.

Escribá también diseccionó al rival y el partido. “Somos equipos parecidos, basados en el orden, con estructura clara, con capacidad de trabajo. Ellos vienen de una racha espectacular, son el equipo más en forma. Ellos siguen lejos de la promoción, pero está alerta. Tienen muy buenos jugadores, son ordenados, siempre con sensación de peligro. No somos partidarios de partidos abiertos. Son un equipo peligroso. Si somos capaces de dar nuestro nivel, vamos a tener opciones de ganar”, advirtió.

El tramo final de la comparecencia se refirió más al futuro que al presente. “Si no tengo claro lo que pueden dar los jugadores, es que estoy despistado… Yo tengo claro lo que me da cada jugador. Y tengo claro una idea de lo que quiero de cada uno. Ahora me preocupa los cuatro partidos que quedan. Mi idea es ganar los cuatro partidos que quedan”, apuntó, para referirse finalmente a los casos concretos de Zapater y Lluís López. “Creo que con Zapa, se ha visto que ha sido importante, ha participado mucho como titular a saliendo del banquillo. Es un referente para todos. Tenemos que sentarnos con la dirección deportiva, sentarme con Alberto y hablar de futuro. Es un tema más de dirección deportiva. Estamos cerca, pero es pronto… En cuanto a Lluís López, ha demostrado algo muy bueno que a mí como entrenador me gana. Cuando no juegan, entre los jugadores está el que está mosqueado y no apoya al resto, y luego está Lluís López, que cuando ha jugado Francés o Jair, les ha apoyado. Y ha entrenado a tope. A nivel personal, dentro del vestuario es uno de los mejores ejemplos de compañero y de jugador”, concluyó.