Valverde y Baena, la intrahistoria de una agresión

Todo había acabado tras un auténtico partidazo entre Real Madrid y Villarreal en el Santiago Bernabéu cuando la aparente tranquilidad saltó por los aires. Fede Valverde se fue hasta el autobús del Villarreal, estacionado en el parking del coliseo blanco, y allí esperó a Álex Baena. Según la versión del uruguayo, retó al jugador del Villarreal a que repitiese unas hipotéticas y desafortunadas palabras que habría dicho durante el duelo copero en La Cerámica en enero sobre el hijo que espera junto a su mujer tras un embarazo muy complicado, que hizo incluso temer por el nacimiento del pequeño.

«Llora ahora que tu hijo no va a nacer», le habría dicho el futbolista amarillo al charrúa tras un lance de juego, siempre según la versión que sostiene el entorno de Valverde. Este habría guardado esta afrenta hasta explotar después del duelo liguero en Chamartín, en el que se habrían repetido unas frases similares por parte del jugador 'groguet'. «Dime ahora lo que me has dicho sobre mi hijo en el campo», habría dicho el madridista, tras lo cual llegó la agresión, con un puñetazo al pómulo que le causó una visible hinchazón, tal y como se pudo comprobar en unas imágenes posteriores de la llegada del Villarreal.

Así las cosas, Baena salió al paso del enorme revuelo generado en la madrugada para negar de forma tajante a través de sus redes sociales la versión ofrecida por Valverde. «Muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. Es totalmente falso que yo dijera eso», aseguró el futbolista del Villarreal, que finalmente optó por denunciar los hechos ante la Policía, una decisión en la que su club le apoya pese a descartar de antemano cualquier actuación por su cuenta. De esta manera la resolución del caso se centra ahora en la vía penal, ya que al ocurrir la agresión lejos del terreno de juego el acta del colegiado del partido, el castellano-manchego Alberola Rojas, no recoge nada al respecto.

No acabó ahí la polémica, puesto que la propia esposa de Valverde, Mina Bonino, se vio involucrada tras las conjeturas en las redes sociales en las que se especulaba con que el anuncio de los problemas en el embarazo de la periodista argentina había sido posterior al partido de Copa entre Villarreal y Real Madrid al que se remonta el origen de esta disputa. «¿Tengo que salir a dar yo explicaciones de cuando me dijeron que mi embarazo no podía continuar?. Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no teniendo ya cinco meses de gestación», señaló muy molesta, recurriendo posteriormente a informaciones que ya hablaban de complicaciones en la gestación del segundo hijo de la joven pareja antes del anuncio público por su parte.

Posibles sanciones

Tanto Valverde como el propio Real Madrid optaron por rebajar la tensión y adoptar un perfil bajo en el día después. La plantilla blanca llevó a cabo una suave sesión de recuperación con la vista puesta ya en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Chelsea. Ese es ahora el foco también para el centrocampista uruguayo, que quiere pasar página a pesar de que se enfrente a una posible sanción si es que Baena decide finalmente no dejar estar el conflicto y llevar la agresión sufrida a la Policía.

«El Villarreal CF apoya y apoyará a Baena en esta situación y respetará la decisión que él tome como afectado, tanto si decide denunciar a Valverde como si decide no hacerlo. El club no va a denunciar al Real Madrid por este asunto», explicó el Submarino Amarillo a través de un comunicado. «No tenemos constancia como club que haya imágenes de vídeo de algún teléfono personal. Allí hay cámaras de seguridad que son de la policía y solo tienen acceso ellos», añadió, dejando la resolución del asunto en manos del jugador y la Policía.

Con todos los hechos sobre la mesa, resta por conocer si finalmente Valverde es sancionado deportivamente y la dimensión del castigo, que podría ser muy duro. Aunque en el acta no hay mención alguna a lo acontecido en el aparcamiento, las pruebas en forma de testigos y grabaciones de los hechos son contundentes, por lo que el Comité de Competición podría imponer una respuesta a la altura de lo sucedido. Asimismo, con la denuncia ante la Policía de por medio la resolución del caso también irá por la vía penal, dando lugar a la correspondiente sanción administrativa por el puñetazo y sus secuelas físicas.