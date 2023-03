La baja de paternidad también es para futbolistas

Marco llegó al mundo un poco antes de que el Valladolid jugara ante el Espanyol a orillas del Pisuerga y que su padre, Javi Sánchez, decidió perderse por una cuestión de prioridades. La conciliación familiar ni está ni se la espera en el fútbol de élite, pero el alegato que hizo el entrenador del equipo blanquivioleta dejó claro que hay cosas más importantes que cualquier campeonato. "La emoción de ver el nacimiento de un hijo... no hay nada más importante en la vida. No hay discusión", expuso José Rojo 'Pacheta' tras ser cuestionado por la no participación de su central titular. El discurso sobre darle valor a la paternidad por encima de todas las cosas fue aplaudido en las redes sociales. "En el fútbol ganamos y perdemos, pero esto es un tema de vida", contó el técnico del Pucela, que tiene toda la razón, aunque, la realidad dice que el jugador tiene derecho a ir al parto al estar amparado por ley para ausentarse del trabajo sin perder remuneración.

Una regulación obsoleta

"El deporte está regulado por el RD 1006/1985 que regula la relación de los deportistas profesionales y desde entonces no se ha renovado. Desde AFE hemos pedido su reforma, adaptarse a los tiempos. Y lo que no está regulado en el mismo, supletoriamente, de acuerdo al artículo 21 del RD 1006/1985 es el Estatuto de los Trabajadores, así pues, les afecta, este tema igual que a todos los trabajadores", responde María José López, abogada de la Asociación de Futbolistas Españoles, que lleva más de dos décadas luchando por los derechos laborales de los deportistas. La experta explica que no puede existir cláusula alguna en los clubes que impida a estos acogerse a este tipo de baja: "Iría contra el derecho laboral, según el artículo 48 del estatuto de los trabajadores", indica a la vez que ahonda en que el deporte tiene una singularidad que no tiene ninguna otra actividad, y es el tratarse de una relación de duración determinada, con carreras cortas...disfrutar del permiso que les corresponde sería contraproducente para su futuro, el 'quid' de la cuestión de por qué no vemos futbolistas acogiéndose a este derecho laboral.

Dista mucho de lo que ocurre ya en el fútbol femenino. Desde 2021 las jugadoras que deseen ser madres tienen la garantía de regresar a su club. La normativa de la FIFA, que la Federación Española de Fútbol adaptó a su reglamento, establece que las jugadoras embarazadas dispondrán de, al menos, 14 meses de baja por maternidad. Una justicia reciente en el fútbol femenino mientras que en el caso de los hombres el asunto es una auténtica utopía. A vista de los hechos ni siquiera está bien visto que el jugador se ausente por el nacimiento pese a que se trata de uno de los derechos que tienen todos los trabajadores en nuestro país. "Hay que insistir en que como trabajadores, tienen el derecho y ahora también la obligación", explica López. Algo que en el fútbol brilla por su ausencia y sus protagonistas, pese a ser unos privilegiados, no tienen la condición de ciudadanos comunes y suelen pelear los tres puntos mientras sus mujeres entran en la sala de partos.

"Es complejo. Perder unas semanas de trabajo aquí es muy importante, lo que demostremos día a día nos permite tener un contrato al año siguiente", indica Alberto González, entrenador del Linares y pionero en la conciliación familiar después de que su club le permita teletrabajar semanas alternas desde su casa, incluso si hay partido de competición.

Pioneros en su disciplina

Ante quienes anteponen la conciliación a la competición está María Pry con una decisión pionera: dejar su cargo como entrenadora del Real Madrid CFF para disfrutar de la baja paternal, las primeras seis semanas de forma ininterrumpida. Su pareja y segunda entrenadora del equipo, Ana Llamas, dio a luz a trillizos el pasado 31 de diciembre. Lo mismo ha hecho recientemente Cristian Ramos, meta del Córdoba Patrimonio de la Humanidad de Fútbol Sala, que hizo efectivo su permiso de paternidad de seis semanas tras nacer su segundo hijo. Su situación abre un importante debate en los deportes colectivos en los que quien sabe si podría haber un antes y un después. "La vida se trata de tomar decisiones y por circunstancias debo de tomar ésta, aunque a veces no dependen solamente de uno. Mi implicación, mi compromiso con mi club y mis compañeros será el máximo, como siempre, ayudando en todo lo que pueda y más", comentó el portero en sus redes. Una baja pocas vista veces en el deporte rey como la que se tomó David de Gea en el Manchester United: se ausentó cuatro semanas en 2021 y los de Old Trafford tuvieron que justificar la decisión ante los medios de la misma manera que Jasikevicius cuando entrenaba al Zalgiris Kaunas de baloncesto: "¿Tienes hijos? Créeme, cuando seas padre entenderás qué es lo más importante en la vida", respondió a un periodista.