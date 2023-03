El Utebo se impone en el tramo final al Alfaro con suspense (1-2)

El Utebo se impuso por 1-2 en el campo del Alfaro en un trabajado encuentro que le permite abrir brecha respecto al sexto clasificado, el Tudelano, al que aventaja ya en tres puntos y consolida así su plaza en Play Off. No tardó en llegar el primer gol por medio de Cambil, después de un remate del Utebo en el interior del área que sacó un defensa del Alfaro bajo palos, de manera que el posterior rechace le cayó a Cambil y fusiló de primeras. La reacción del Alfaro no tardó en llegar, y en el minuto 19 empató en una acción de infortunio para el Utebo. Adán Pérez despejó un centro lateral largo, con tan mala suerte de que el rechace le cayó a Ekhi que, también de primeras, la colocó a un lado de Guille. Antes del descanso, el Utebo vio cómo le anularon un gol a Álex Sánchez. A Pinillos, el meta local, se le escurrió el balón de las manos. Sánchez fue a disputar ese balón, se anticipó y lo introdujo al fondo de las mallas a la par que impactó muy levemente contra el portero, por lo que la acción fue invalidada de forma muy rigurosa.

En la segunda parte, el Alfaro optó por probar fortuna con balones laterales, y hubo varias jugadas con tensión -por ver el balón tan cerca en el área propia- que el Utebo fue capaz de resolver con acierto. De hecho, Guille no tuvo la necesidad de realizar ninguna parada en la segunda parte, merced al buen trabajo defensivo del equipo que llegaba antes en los centros laterales.

Cota sirvió otro centro lateral que remató Sánchez de cabeza, pero el balón rebotó en un defensa y se terminó marchando al lateral de la red. El Utebo siguió buscando el gol con ahínco. Forcén dispuso de un disparo cruzado que atajó sin problemas Pinillos. Finalmente, a falta de ocho minutos, llegó el tanto de la victoria para el Utebo que supo a gloria. Antonio controló dentro del área, protegió bien el balón y le terminó sirviendo un magnífico pase a Álex Sánchez que la terminó empujando prácticamente a puerta vacía. Todavía hubo tiempo para sufrir, aunque el Alfaro ya no llegó a rematar a puerta, sí que colgó numerosos balones. En una contra, Cambil tuvo la oportunidad de anotar la sentencia con el 1-3, pero se precipitó con el balón y no pudo atinar con el control final para encarar a Pinillos. En cualquier caso, no hubo que lamentarse de esa acción y el Utebo tiró de oficio para demostrar que sigue siendo uno de los grandes del grupo 2 de la Segunda RFEF.

Alfaro: Pinillos, Aitor, Noel, Albisu (Lacruz, 86), Balda, Ardanaz (Turu, 63), Kevin, Ekhi, Fer Rubio, Íñigo (Sabaté, 63) y Mario García (Albín, 63).

Utebo: Guille, Alvira (Darius, 86), Meseguer, Machote, Roldán (Pomareta, 71), Cota, Cambil, Iñaki (Antonio, 63), Toni Pérez, Adán Pérez (Forcén, 63) y Álex Sánchez.

Goles: 0-1, min. 10: Cambil. 1-1, min. 20: Ekhi. 1-2, min. 82: Álex Sánchez.

Árbitro: Acevedo González. Amonestó a Ardanaz, Sabaté; Machote, Cambil, Forcén, Alvira y Cota.