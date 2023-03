Adrián Ben y Adel Mechaal se cuelgan oro y plata en el Europeo de Estambul

Los atletas españoles Adrián Ben y Adel Mechaal se han colgado este domingo, sendas medallas de oro y plata, respectivamente, en los 800 metros y 3.000 del Europeo bajo techo que se está disputando en Estambul. Dos medallas de golpe para España en la última jornada de competición.

El gallego Adrián Ben se proclamó campeón de Europa en una carrera con muchos toques, que salvó para llegar con opciones hasta la última recta. Poco antes, Mechaal siguió la estela de Jakob Ingebrigtsen y se convirtió en subcampeón de Europa de 3.000 metros.

Ben, en su tercera participación en un Europeo bajo techo, realizó una carrera muy táctica en la que fue ganando posiciones tras comenzar último. A falta de doscientos metros se metió entre los tres primeros y, atacando por fuera, llegó al esprint para ganar por solo tres milésimas (1:47.34) al francés Benjamin Robert, segundo. Tercero quedó el belga Elliot Crestan.

Un sueño cumplido

"He salido con fuerza. Vi que el resto salía muy fuerte. Intenté no ponerme nervioso porque hubo muchos toques en la carrera. A falta de 300 metros me frené pero pensé que o me ponía delante o se acababa todo. A falta de cien metros me vi segundo y como era mi sueño tener una medalla internacional di todo. Ser campeón de Europa es un sueño", dijo Ben, al término de la carrera.

El atleta gallego, pupilo de Arturo Martín, logró su primera medalla en un gran campeonato internacional absoluto tras concluir quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y el sexto puesto en el Mundial al aire libre de Doha 2019.

Triunfo noruego

El noruego Jakob Ingebrigtsen, que hace dos días se proclamó en Estambul (Turquía) campeón europeo bajo techo en los 1.500, volvió a colgarse el oro en los 3.000, tras una carrera en la que dominó desde el principio y en la que el español Adel Mechaal concluyó segundo.

Ingebrigtsen, a sus 22 años, sigue coleccionando medallas de metal dorado en cada campeonato en el que participa. En Estambul se colgó dos oros en apenas cuarenta y ocho horas en los 1.500 y 5.000, dos pruebas que dominó por completo demostrando una superioridad tremenda sobre sus rivales.

Ingebrigtsen dominó la carrera desde el principio y, desde los mil metros, se puso en cabeza para imponer el ritmo que quiso en cada momento hasta parar el crono en 7:40.32, récord noruego de la distancia.

El único que le siguió hasta casi el final fue Adel Mechaal, que no pudo aguantar el último cambio de rimo a falta de cien metros, en los que el noruego abrió brecha sobre la pista para entrar en solitario. El catalán cruzó la línea de meta en 7:41.75 para colgarse la medalla de plata. Tercero fue el serbio Elzan Bibic, que registró 7:44.03.

La medalla de plata de Adel Mechaal es la culminación a una buena temporada de invierno en pista cubierta en la que también logró el triunfo en el Campeonato de España de 3.000 metros en pista cubierta en Madrid y batió el récord nacional de 1.500 en Birmingham con 3:33.28.