Putellas crea una camiseta solidaria con Mango y Save the Children

La barcelonista Alexia Putellas, que este lunes fue galardonada con el premio 'The Best' a la mejor jugadora del mundo, ha creado con la empresa Mango una camiseta solidaria cuyos beneficios serán destinados a Save the Children para el desarrollo de la segunda fase del proyecto 'Goals' en Turquía.

Mango y Save the Children han presentado este martes la primera parte del proyecto con el objetivo de fomentar durante los próximos dos años en Bangladesh el acceso a la educación y al deporte de más de 4.000 personas, un 70 % de las cuales serán niñas y mujeres.

Según han informado la empresa y la ONG, la embajadora de Mango, la también Balón de Oro Alexia Putellas, participa en esta iniciativa, en la que la compañía invertirá 500.000 euros para poner en valor el rol del deporte como palanca de cambio en la sociedad.