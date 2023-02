La aragonesa Mapi León, en el once ideal de la FIFA

La zaragozana Mapi León, de 27 años, figura en el once ideal femenino de la FIFA, anunciado en la gala de los premios 'The Best'. También aparece la catalana Alexia Putellas. Ambas son compañeras de equipo en el FC Barcelona.

La británica Beth Mead, la estadounidense Alex Morgan y la portera chilena Christiane Endler figuran también en el once ideal elegido por los votantes.

Endler; Lucy Bronze, Mapi León, Leah Williamson, Wendie Renard; Alexia Putellas; Keira Walsh, Lena Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead componen el equipo ideal reconocido este lunes.