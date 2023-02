Ser o no ser para el Barça en Old Trafford

Ser o no ser, esa es la cuestión para el Barcelona este jueves en Old Trafford. El conjunto que dirige Xavi Hernández se mide al Manchester United en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League, un partido que puede servir para volver a creer en hacer algo importante en el Viejo Continente o para revivir antiguas pesadillas y decir adiós a otra competición a las primeras de cambio. No hay red para los culés después del 2-2 de la ida en el Camp Nou. Tienen que ganar en un escenario digno de un encuentro de Liga de Campeones.

El Barça aterrizará en Old Trafford en la cresta de la ola. Los de Xavi se impusieron el domingo al Cádiz sin demasiados apuros en un partido en el que demostraron que siguen en plena dinámica ganadora y en el que tuvieron incluso tiempo para guardar efectivos de cara al duelo ante el United. El conjunto de Erik Ten Hag es el único que se le ha resistido en lo que va de año a un Barça que en la ida fue de menos a más y que terminó cercando la portería de David De Gea. El 2-2 final supo a poco a un vestuario que busca volver a dar un golpe encima de la mesa en Europa y que se siente preparado para lo que viene de aquí en adelante.

Y es que lo que le viene al Barça es nada más y nada menos que Old Trafford, un estadio capaz de engullir a muchos equipos y el feudo ideal para decir 'hemos vuelto'. Eso es lo que pretenden hacer los culés en un encuentro en el Xavi tendrá que hacer encaje de bolillos si quiere mantener la estructura de los últimos compromisos. El 4-4-2 podría cambiar de reparto ante las ausencias de Pedri, por lesión, y de Gavi, por sanción. Sí estarán Sergio Busquets, ya recuperado de sus problemas físicos, y Frenkie de Jong, único jugador de ese rombo cuya presencia era indiscutible. Los otros dos puestos los podrían ocupar Franck Kessié y Sergi Roberto, futbolista este último al que Xavi ya probó en la medular el pasado fin de semana. En el resto del once no se esperan sorpresas. Regresa Araujo tras su sanción liguera y Raphinha, que descansó frente al Cádiz, apunta a ser el acompañante en ataque de Lewandowski.

El United prepara una encerrona

El Barça se tendrá que medir al Manchester United y a toda la atmósfera que rodea el partido. Este miércoles se colgó el cartel de 'sold out' en Old Trafford para un choque clave para el primer año de la era Ten Hag. El técnico neerlandés ha enderezado el rumbo en la Premier League, sigue vivito y coleando en todas las competiciones y sabe de la dificultad de ganar a un conjunto de la envergadura del Barcelona. "Tenemos que hacer el mejor partido de la temporada", admitió el ex del Ajax.

Para ello, Ten Hag tendrá que sobreponerse a las ausencias seguras por lesión de Eriksen, Van de Beek y Martial, y a las probables por idéntico motivo de Maguire y Antony, dos jugadores que están entre algodones y que apurarán sus opciones hasta última hora. Estas ausencias condicionarán un once en el que Ten Hag repetirá el planteamiento ofensivo de la ida y en el que de nuevo Rashford será la gran amenaza para los de Xavi.