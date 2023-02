Javi Moreno: "Esto es fútbol, igual en Milán que en Tarazona"

Vive el Tarazona su mejor momento del curso. Instalado en la tercera plaza de la clasificación, apunta a algo grande en el Grupo II de la Segunda RFEF. Su entrenador es Javi Moreno, exgoleador del Milán, Atlético Madrid, Deportivo Alavés y Real Zaragoza.

Con su currículo, ¿qué hace en Segunda RFEF?

Segunda RFEF es fútbol, y fútbol serio. No se mueve el dinero que se mueve en la élite, pero cada vez hay mayores medios y profesionalidad. También es fútbol, insisto, igual en Milán que en Tarazona, y el fútbol a mí me apasiona.

¿Cómo llegó al Tarazona?

Me llamó el director deportivo, Míchel Sanz. Quedamos en Torreluna, en Zaragoza, y llegamos a un acuerdo. Me gustó la idea de equipo que querían hacer. Afortunadamente, estamos desarrollando la idea que pensamos. Además, llegué al principio de temporada. Por lo tanto, pudimos planificarlo bien todo. En otros equipos, he llegado con la temporada iniciada, que es diferente.

Después de una fértil etapa con David Navarro, iniciaban una nueva trayectoria.

Era un cambio considerable. David hizo cosas importantes en el Tarazona, como ascenderlo y consolidarlo en Segunda B. Este año cambiamos la confección de la plantilla. No queda apenas nadie del año pasado. Solo hay cinco jugadores de Zaragoza. Yo también vivo en Zaragoza. Todos los días cogemos el coche y vamos a Tarazona. El equipo entrena todos los días allí ahora.

En estos momentos ocupa la tercera plaza. ¿Se ve allí al final?

Solo pienso en el partido del fin de semana, en sacarlo y prolongar la buena trayectoria que llevamos. El objetivo era asegurar la salvación cuanto antes. Después, ya iremos a por otras metas. El domingo fue muy bonito ganar a un gran equipo como es el Utebo. Además, en su campo. El equipo cada vez cree más.

¿Cómo ve a los otros dos equipos aragoneses, al Utebo y al Brea?

El Utebo tiene un muy buen equipo. Va a estar arriba. El Brea también está compitiendo. En las últimas semanas han bajado un tanto, pero seguro que pelean a tope para salvar la temporada. El grupo no es sencillo, pues hay mucha exigencia física.

¿Qué le dicen sus jugadores cuando se encuentran ante un exgoleador del Milán, del Atlético de Madrid o del Real Zaragoza?

Y con una final europea con el Alavés ante el Liverpool, que eso fue precioso. Todavía conservo grandes amigos de esa época. Yo solo puedo estar agradecido al fútbol. He vivido momentos maravillosos en este deporte.

Javi Moreno, el Milán de Berlusconi, el último goleador en un título conquistado por el Real Zaragoza (final de la Supercopa de España ante el Valencia)…

Yo no puedo quejarme del fútbol. Al contrario, como le he dicho… A los jugadores les digo que hay que trabajar al máximo, que no hay otra forma de que las cosas salgan. Mis vivencias me hicieron feliz, me enseñaron. Viví momentos únicos.

Sigue al pie del cañón...

Como le decía, el Tarazona, igual que el Milán, es fútbol. Otra categoría, pero fútbol. Y hay que vivirlo con la misma ilusión. Porque somos la ilusión de mucha gente. La misma gente que nos vino a animar a Utebo el domingo pasado. La misma que vendrá el domingo a Tarazona. Vamos a intentar hacer algo bonito.