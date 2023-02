Bravo, a Carbonell: "Si tú quieres, pronto estarás levantando a La Romareda"

“Si tú quieres, muy pronto estarás levantando a la grada de La Romareda”. Es la promesa con la que Víctor Bravo machaca a Luis Carbonell. El prefacio de una obra por escribir. O reescribir… Porque los 19 añitos admiten borrones. Permiten algún tachón, siempre que sirva para aprender y progresar…

Carbonell llegó a Teruel aleccionado. Venía de tiempos complicados, de la infructuosa cesión al Real Madrid Castilla que vino acompañada de una lesión de menisco, y en la ciudad mudéjar se ha reencontrado. Vuelve a ser el que fue. Aquel chaval que maravilló en la cantera del Real Zaragoza, siendo considerado el talento del futuro, y después se estancó por circunstancias propias y ajenas.

Criado en El Oliver, Carbonell llegó a debutar con el primer equipo zaragocista en Segunda División, a finales de 2020, pero en la campaña siguiente frenó su progresión y, tras ser renovado hasta junio de 2026 por Miguel Torrecilla, acabó saliendo al filial del Madrid en busca de minutos de calidad. Raúl González era el entrenador y, pese a haber insistido en su incorporación, nunca contó con él. La cesión, en lugar de ayudar, perjudicó. Luis no supo adaptarse a las exigencias del técnico merengue, fundamentalmente físicas, y a su regreso al Real Zaragoza -y tras haber completado la pretemporada a las órdenes de Juan Carlos Carcedo- el club decidió que volviera a salir prestado.

El Teruel de Víctor Bravo fue el destino escogido, y esta vez no se equivocó. Futbolista y técnico conectaron desde el primer día. Supieron lo que cada uno necesitaba del otro, y el resultado salta a la vista: el equipo marcha líder de Segunda RFEF y Carbonell lo ha jugado casi todo, siendo indispensable. “La clave está en la actitud con la que se presentó aquí. En sus ganas de mejorar, de exigirse a todos los niveles”, explica Bravo, y recuerda que no es fácil llegar de las canteras de Real Zaragoza y Real Madrid y adaptarse a un fútbol como el del Teruel, en una categoría de muchos duelos y segundas jugadas.

“No solo es un futbolista de talento con el balón en el pie. También es inteligente y sabe leer las situaciones de partido. Eso le hace ser top”, añade el entrenador del cuadro rojillo, que en muchos encuentros ha retrasado la posición de Luis hasta el punto de hacerle actuar de carrilero, teniendo que marcar al extremo rival.

“Le hice entender que iba a disfrutar arriba pero que también tenía que involucrarse en tareas defensivas, y desde el primer día respondió”, añade, sobre una evolución que implica mejora física. “Le he hecho ver que el fútbol es un estilo de vida y hay que cuidarse mucho. Está en un momento clave en su carrera, en el momento de dar un paso adelante y convertirse en jugador profesional”, adelanta Bravo, coincidiendo con el sentir del propio Carbonell.

“He pasado malos momentos, pero ahora, gracias a Víctor y a mis compañeros, me encuentro como nunca. Necesitaba un año así, de sentirme feliz e importante”, señala el jugador, e incide en la importancia de que un entrenador sea sincero y cercano con él. “Llegué en un estado físico normalillo y me obligo a mejorarlo. Me dijo que para jugar en este equipo me quería al 100%, y que hasta que no lo consiguiera no me pondría”, recuerda, acerca de una relación que empezó de cero.

Por extraño que pueda resultar, Bravo apenas había visto jugar a Carbonell. Todo se reducía a un puñado de vídeos y comentarios sobre aquel chico que despuntó en la cantera del Real Zaragoza… “Víctor me dijo que solo me conocía de oídas, de lo que le habían contado, pero me tendió la mano”, agradece Luis. “No lo visioné de verdad hasta que Fran -por Fran Gracia, director deportivo- me dijo que podía venir, pero no tardé en comprobar su valía”, reconoce el míster.

Y es que considera que, “si sigue el camino que está llevando esta temporada, cuidándose y manteniéndose centrado e involucrado”, puede tener recorrido como futbolista profesional. “Todo depende de él. En la vida, todo depende al 90% de uno mismo. Los demás te pueden ayudar, te pueden decir qué puerta tienes que cruzar, pero la tienes que cruzar tú”, adelanta Bravo, mientras disfruta de un jugador que vuelve a ser diferencial.

Doblete ante el Alzira

El pasado fin de semana, Carbonell acabó con la asignatura pendiente esta temporada: firmó el doblete que acercó la victoria del Teruel sobre el Alzira y puso fin a una racha de cuatro empates consecutivos. “Ya me tocaba. Venía jugando bien, pero me faltaba marcar, que es lo que todo atacante quiere”, comenta, convencido de que, si el equipo sigue en la dinámica en la que está, conseguirá el objetivo del ascenso directo.

Son 13 partidos hacia la gloria. Solo trece semanas. Ese espacio que, según Bravo, le separa de volver a La Romareda. “Mi ilusión siempre ha sido jugar en el Real Zaragoza y espero que al año que viene cuenten conmigo. Tengo que darlo todo en este final de temporada, sabiendo que las oportunidades pasan y no puedo dejar escapar otro tren”, concluye Luis.