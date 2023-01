Todas las crónicas del Grupo 2 de Regional Preferente: El Borja es más líder tras superar al Calatayud, un rival directo

BORJA 2-0 ATLÉTICO CALATAYUD

Borja: Montorio, Pablo, Raúl, Valero, Marcos (Chueca, 46), Abad, Vera, Usón, Sanz (Abreu, 62), Nacho Martínez (Gumiel, 62) y Roncea (Tounkara, 89).

At. Calatayud: Navarrete, Palacios, Sergio (Cortés, 79), Sellares, Gracia, Sebastián, Hernández, Jiménez (Pérez, 61), Capilla, Paulo (Agustín, 79) y Panocha.

Goles: 1-0, min. 88: Roncea. 2-0, min. 95: Gumiel.

Árbitro: Rodrigo Santos. Amonestó a los locales Navarro y Roncea y a los visitantes Panocha, Sellares y Sergio.

Comentario: El Borja acabó llevándose en los minutos finales un duelo muy igualado contra el Atlético Calatayud marcado por la importancia de los puntos. Tras una primera parte sin ocasiones pero con muchas imprecisiones por parte de ambos conjuntos, fueron los bilbilitanos los que empezaron a abrir el partido y a generar peligro, que no llegó a transformarse en goles gracias al buen hacer de Montorio. Ya en la recta final Roncea anotó el primer tanto del Borja. El Atlético Calatayud rozó el gol del empate, pero en la contra que ejecutaron los locales Gumiel hizo el 2-0 en el descuento.

MONTECARLO 5-0 CALATORAO

Montecarlo: Martínez, Vicente (Posa, 62), Cebrián, Rodríguez, Ciriano (Ponce, 46), Caparrós (Briz, 62), Mallor (Kyei, 70), Osorio (Clive, 70), Romanos, Guillén y Susoho.

Calatorao: Petru, Clemente (García, 46), Martí, Sanneh (Huerta, 46), Sánchez, Júdez (Faye, 46), Serrano, Jaiteh (Gil, 63), Sanz, Urgel y Turrubia (Tarik, 46).

Goles: 1-0, min. 14: Caparrós. 2-0, min. 21: Romanos. 3-0, min. 30: Romanos. 4-0, min. 36: Romanos. 5-0, min. 59: Romanos.

Árbitro: Khayate Wardaoui. Amonestó a Urgel, Turrubia, Jaiteh y Martí. Expulsó al visitante García (61’) por roja directa.

Comentario: El Montecarlo logró una goleada con mucho mérito ante el Calatorao en un partido donde los locales tuvieron un comienzo imparable, en juego y en ocasiones. Caparrós confirmó ese buen comienzo aunque lejos de detenerse, los de La Paz anotaron otros tres goles antes del descanso, los tres con la firma de Hugo Romanos. En la segunda parte el Calatorao tuvo una tímida reacción, aunque Romanos volvió a anotar, el que fue su cuarto gol, para cerrar un partido redondo en el José Luis Violeta.

REMOLINOS 4-0 SADABENSE

Remolinos: Jorge, Lucas (Ebuale, 59), Samuel, Guillermo, Azuara (Fran, 79), Iglesias, Aragüés (Barrera, 46), Aitor, Juan (Falcón, 67), Estaben y Luis (Iker, 79).

Sadabense: Sanjuán, David, Torres (Gay, 46), Gerardo (Zalba, 48), Álvarez (Ros, 63), Gericó (Néstor, 57), Ricardo (Laborda, 46), Roberto, Poderós, Pascual y Rangel.

Goles: 1-0, min. 39: Juan. 2-0, min. 42: Azuara. 3-0, min. 46: Estaben. 4-0, min. 77: Barrera.

Árbitro: Reda Rammah. Amonestó a los locales Iglesias y Falcón.

Comentario: El Remolinos no le dio opción al Sadabense en un partido en el que los de Fernando Royo salieron muy metidos, consiguiendo marcharse al tiempo de descanso con una renta de dos goles gracias a Juan y Azuara. Tras el paso por vestuarios el Remolinos acabó de sentenciar el duelo con otros dos goles, esta vez firmados por Estaben y Barrera, poniendo así el broche de oro a un partido muy completo de los locales.

CASETAS 1-2 SANTA ANASTASIA

Casetas: Hugo, Ferreira, Borja, Aliaga, Perales, Marcos, Abad, Vidal (Montaño, 61), Lambán (Santiago, 72), Álex Navarro (Rivas, 61) y De Castro (Slavov, 89).

Santa Anastasia: Jaime, Salafranca, Tenías, Asensio (Genzor, 78), Biota, Almuzara, Mainz, Garde (Oliva, 65), Abadía (Bericat, 82), Dorado (Les, 65) y Maqueda

Goles: 1-0, min. 67: Montaño, de penalti. 1-1, min. 74: Mainz, de penalti. 1-2, min. 93: Oliva.

Árbitro: Zazurca Iguaz. Amonestó al local Vidal y a los visitantes Garde, Salafranca, Les, Asensio, Genzor y Tenías. El local Perales fue expulsado en el 73’ por tarjeta roja directa.

Comentario: El Santa Anastasia apuró hasta los minutos finales para remontar el tanto inicial del Casetas. Los locales firmaron un buen partido y dispusieron de numerosas ocasiones en la primera parte, pero no tuvieron la efectividad necesaria de cara a puerta. Tras el paso por vestuarios el Casetas pudo haberse adelantado desde el punto de penalti, pero no acabó de materializarse. A los pocos minutos Montaño tuvo de nuevo la oportunidad de hacer el 1-0 desde los once metros y no falló.El Casetas seguía controlando el partido, pero se encontró con un penalti en contra y la expulsión de Perales. Mainz tampoco falló y el 1-1 subió al marcador. En inferioridad numérica los locales tuvieron oportunidades para volver a ponerse por delante, pero en el tiempo de descuento Oliva anotó el 1-2 con el que se llegaría al final del encuentro.

MORÉS 0-1 EL GANCHO

Morés: Salvador, Pascual, Pardo, Mendoza (Esteban, 86), Arenaz, Serrano (Osorio, 69), Jiménez (Alamán, 69), Castillo (Suárez, 69), Trasobares, Ansón y Agorreta (Ibáñez, 80).

El Gancho: Bielsa, Maqueda, Cantero, Díaz, Marqués, Díez, Durango (Moabet, 67), Lagunas, Mastral, Teresa y Esapa.

Goles: 0-1, min. 64: Díaz.

Árbitro: Pérez Saz. Amonestó a Jiménez, Trasobares; Díaz y Teresa.

Comentario: El Morés fue derrotado en casa por el Gancho en una primera parte donde los locales no estuvieron acertados, frente a un rival que se mantuvo replegado. En un saque de banda, el cuadro de Pérez se adelantó y se mantuvo a la defensiva, cerrando los huecos por las bandas y, aunque el Morés se aproximó en sucesivas acciones no consiguió perforar la meta de Bielsa.

VALDEFIERRO 0-2 SAN JOSÉ

Valdefierro: Artero, Angoy (Iván, 79), Gutiérrez, Muñoz, Martínez (Marcos, 69), Cortés, Pescador, Broto (Lorente, 69), Perea, Álvarez (Urquizo, 57) y Hernández.

San José: Vargas, González, Cea, Barbero (Marchante, 84), Daniel, Pablo, Soria (Sentís, 84), Alejandro (García, 53), Sus (Juan, 53), Ibáñez (Víctor, 30) y Vidal.

Goles: 0-1, min. 47: Pablo. 0-2, min. 64: Juan.

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó a Cortés, Angoy, Pescador; Barbero, Daniel y Vidal.

Comentario: El Valdefierro fue derrotado en casa por el San José en un partido donde los locales se vieron superados desde el primer minuto, con un cuadro visitante que estuvo bien en ataque aunque Vargas tuvo que emplearse a fondo para salvar un posible gol local. Ya en la segunda parte García adelantó a los de David Rincón con un remate de volea. Al contragolpe, el San José sentenció y se defendió bien en los minutos restantes de los ataques locales.

VILLA DE ALAGÓN 1-1 MAGALLÓN

Villa Alagón: Ortiz, Perales (Castillo, 57), Aladrén, Cafú, Modrego (Murillo, 70), Juan, Escartín, Serrano (Lavilla, 57), Ballester, Gómez (Bernal, 70) y Moreno (Garrido, 57).

Magallón: Tabuenca, Falcón, Adrián, Aitor, Broto, Pardo, Segura, Roy, Jorge, Sancho (Hernández, 89) y Lasauca (Zalaya, 81).

Goles: 0-1, min. 67: Pardo. 1-1, min. 93: Ballester, de penalti.

Árbitro: Melendo Mateo. Amonestó a Juan; Adrián, Broto, Lasauca, Sancho, Zalaya y Tabuenca.

Comentario: El Villa de Alagón rescató un punto en el último suspiro contra el Magallón. Los visitantes se mostraron muy bien plantados pero aunque ellos fueron superiores en el juego, las ocasiones corrieron a cargo de los anfitriones. Ya en la segunda mitad, la dinámica se mantuvo, pero fue el Magallón quien se adelantó en el marcador. Lo hizo aprovechando un error en la salida con balón de los locales para filtrar el esférico a Pardo para que este batiera a Ortiz. El Villa de Alagón no bajó los brazos y, en el tiempo de descuento, Ballester reequilibró el electrónico desde el punto de penalti.