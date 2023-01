Todas las crónicas de Liga Nacional: Un gol de Álex da la victoria al Fraga ante el Huesca B

FB FRAGA 1-0 HUESCA B

FB Fraga: Mario, Visa, Jorge, Borjabad, Álex (Casado, 62), Gabriel (Blanes, 90), Casanova (Almerge, 62), Noé (Hugo, 83), Adriá, Plana (Teixidó, 46) y Martínez.

Huesca B: Jaime, Aguilar (Jairo, 46), Velázquez, Germán (Iker Gómez, 46), Lucas, Benítez (Launa, 70), Fofana, Lucena, De Lucas, Álvarez (Alamañac, 46) y Fontán.

Goles: 1-0, min. 14: Álex.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Casanova, Blanes; y a Aguilar.

Comentario: El Fraga se llevó tres puntos de mucho mérito en un partido donde los visitantes llevaron la posesión pero no estuvieron acertados de cara a gol. Los fragatinos se defendieron bien, usando sus armas, saliendo al contragolpe y, en uno de ellos, Álex adelantó a los locales. Poco después, en una jugada similar, los locales no estuvieron tan acertados. En la segunda parte se mantuvo la tónica general, pero el Fraga cerró todas las líneas en defensa, e intentó sentenciar en acciones rápidas al contragolpe.

UTEBO 0-0 RACING CLUB ZARAGOZA

Utebo: David, Daniel (Gómez, 67), Gálvez (Dos Santos, 67), Río, Mercadal, Dennis (Hillera, 83), Carbonel, Samuel, Andújar, Moreno y Víctor.

Racing Club Zaragoza: Diego, Bryan, Franco, Pamiés, Divasson, Enseñat (Josué, 72), Glera (Marco, 70), Valentín (Liso, 58), Casañal, Salcedo (Regidor, 72) y Fuentes.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Mercadal, Daniel, Gálvez; y a Diego.

Comentario: El Utebo sacó un empate en su recibimiento al Racing en un partido donde los locales se mantuvieron replegados y estuvo marcado por el aire. El Racing falló un penalti en los primeros compases y acumuló más acciones en los siguientes minutos. En la segunda parte el guión se mantuvo, con numerosas interrupciones por parte de los locales, donde el portero local fue decisivo.

MARIANISTAS 0-3 OLIVER

Marianistas: Sergio, Hugo, Juan (Lavilla, 63), Ireneo, Ignacio (Torres, 63), Solanas, Álvaro Gil (Ríos, 78), Lebrero (Ferrán, 46), Nadal, Rodrigo (Martínez, 82) y Noé.

Oliver: Gerard, Mallén, Oleg, Granged, Capapé, Unai, Bak (Ruiz, 71), Fraile (Rodrigo, 56), Lana (Andrés, 83), Arilla (Aziz, 56) y Mateo (Ignacio, 46).

Goles: 0-1, min. 33: Lana. 0-2, min. 87: Unai. 0-3, min. 89: Aziz.

Árbitro: Nivela González. Amonestó al local Sergio.

Comentario: El Marianistas se llevó una derrota en su partido ante el Oliver en un choque donde la igualación fue la tónica general aunque un detalle aislado puso por delante a los azulgranas. El marianistas pidió un gol pero el colegiado no lo señaló al considerar que no había sobrepasado la línea de gol. En la segunda parte el partido se mantuvo abierto hasta que Unai y Aziz sentenciaron, pero el cuadro local no perdió la cara hasta el final.

ALCAÑIZ 2-2 STADIUM CASABLANCA

Alcañiz: Héctor, Julen, Bosque, Alonso (Adán, 62), Daniel, Moliner (Tomás, 72), Bel, Estopiñán (Téllez, 76), Alquézar, Lecina (Gimeno, 62) y Gonzalo.

Stadium Casablanca: Hugo, Huerta, Barbas (Silva, 46), Raúl (Portero, 73), Carlos, Colás, Esteban (Picot, 46), Calvera (Serrano, 46), Rodríguez, Cerrato y Redondo.

Goles: 0-1, min. 9: Carlos. 1-1, min. 44: Julen. 1-2, min. 65: Carlos. 2-2, min. 89: Gonzalo.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Moliner, Alquézar; Barbas y Cerrato.

Comentario: Partido intenso por la permanencia en Santa María. Primera parte disputada, en la que ambos equipos estuvieron bien plantados tratando de no conceder. Fue en una buena internada por banda como el Stadium Casablanca golpeaba primero, el Alcañiz pisó área, pero las ocasiones más claras no se materializaron en gol hasta que al borde del descanso, el Alcañiz consiguió el empate en un gran remate de Julen a lanzamiento de esquina. La segunda parte mostró un Alcañiz que quería hacer valer su condición de local para darle la vuelta al marcador, adueñándose del protagonismo del balón y las ocasiones, pero en un desajuste defensivo de los locales, el Stadium logró volver a ponerse por delante. El Alcañiz siguió con ímpetu buscando el gol y el premio llegó con otro gol a lanzamiento de córner. Ya en el añadido, Héctor sacó una gran mano en una clarísima ocasión para los visitantes.

REAL ZARAGOZA B 2-0 LA ALMUNIA

Real Zaragoza B: Valentín, Motilva, Sancho (Ian, 72), Esteban (Jaime, 60), David, Palacio (Olmos, 68), Cantero, Íñigo (Hernández, 68), Dennis (Sánchez, 60), Pinilla y Tobajas.

La Almunia: Eloy, Marcos, Iker Gil, Vidal (Guillén, 65), Arnal, Álvaro Gil (Nagy, 75), Lorén, Lorente (Utrilla, 84), Mario, Rubén y Per (Hugo Gracia, 65).

Goles: 1-0, min. 28: Tobajas. 2-0, min. 70: Pinilla.

Árbitro: Martínez Castillo.

Comentario: El Real Zaragoza juvenil B se llevó los tres puntos ante La Almunia en un partido donde los locales fueron mejores en los primeros compases, llevando el peso del juego. Tobajas adelantó al conjunto zaragocista en el 28 y los blanquillos pudieron ampliar diferencias antes del descanso. Ya en la segunda parte La Almunia tuvo una tímida reacción pero los locales cerraron bien las líneas y Pinilla sentenció el partido para afrontar la recta final con una mayor calma.

IPC LA ESCUELA 1-1 BALSAS PICARRAL

IPC La Escuela: Hendry, Andrés, Joel (Acosta, 64), Chamorro, Djayson, Adai, Yeray (Joshua, 73), Abadía, Matías, Marcos y Gabriel (Maciel, 64).

Balsas Picarral: Valero, Ríos (Sampietro, 64), Piqueras, Lorien (Brizuela, 75), Romanillos (Rubén, 46), Zidane, Adrián (Pradas, 84), Marcos (Salas, 64), Ceperuelo, Mazas y Gracia.

Goles: 0-1, min. 34: Ríos. 1-1, min. 89: Acosta.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Joel, Abadía, Acosta; Romanillos, Lorien y Mazas.

Comentario: El IPC La Escuela se repartió los puntos con el Balsas en un partido donde los primeros minutos fueron de tremenda igualdad pero el cuadro visitante comenzó a tener acercamientos pasado el primer cuarto de hora. Fruto de ello, en una cesión, el conjunto visitante golpeó fuerte y se adelantó. Poco antes del final de la primera parte el IPC falló un penalti que lastró sus ánimos en el arranque del segundo. Finalmente, el IPC insistió e insistió y logró el tanto del empate tras un centro lateral al que llegó un jugador desde segunda línea.

ESCALERILLAS 1-3 SAN GREGORIO

Escalerillas: Jorge, Vera, Adrián, Lagamy, Cebollada (Reda, 57), Abderrazaq (Faraj, 46), Hagi (Sebastián, 77), Mamadou, Lapesa, Abdelghani y Antonio.

San Gregorio: Gabardos, Aimar, Casado (Hugo Martín, 86), Agbor (Vicén, 80), Mustafa, Marcos, Amin (Teodor, 67), Conesa, Jiménez, César y Benavente.

Goles: 0-1, min. 19: Marcos. 0-2, min. 23: Conesa. 0-3, min. 34: Marcos. 1-3, min. 49: Faraj.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó al visitante Casado. Expulsó por doble amonestación al local Lagamy (72’).

Comentario: El San Gregorio fue superior al Escalerillas pero el mal inicio de los visitantes del segundo tiempo estuvo a punto de comprometer la victoria.

El San Gregorio saltó al terreno de juego con las ideas claras, presionando a su rival. Fruto de esa presión, Marcos aprovechó un robo del balón para batir a Jorge con una vaselina. Los visitantes no se desviaron de su plan y en una falta directa al borde del área botada por Conesa llegó el 0-2. El San Gregorio quiso sentenciar el partido antes del descanso y anotó el 0-3 por mediación de Mario.

No obstante, los visitantes salieron fríos del vestuario y vieron como el Escalerillas recortaba distancias gracias a Faraj. Los locales se volcaron en el ataque y estuvieron a punto de anotar el 2-3 en una jugada en la que el balón acabó encontrándose con el larguero. El San Gregorio volvió a adelantar sus líneas y, tras la expulsión de Lagamy, solo tuvieron que controlar el balón hasta que sonara el pitido final.

ATLÉTICO TERUEL 3-1 MONTECARLO

Atlético Teruel: Rivas, López, Benages, Morales, Saludes, Torner (Dolz, 89), Soriano, Hinojosa, Oya, Galindo (Calvo, 83) y Marco.

Montecarlo: Esteban, So (Dos Santos, 63), Teller, Escalzo (López, 75), Villanueva (Calvo, 63), Sanjuan, Sanz, Abenia, Pérez (Laborda, 45), Pardo y González (García, 73).

Goles: 1-0, min. 20: Torner. 1-1, min. 28: Escalzo. 2-1, min. 62: Marco. 3-1, min. 74: Hinojosa.

Árbitro: Ilyas El Mazraoui. Amonestó a Soriano, Benages y Torner.

Comentario: El Teruel logró una victoria de mucho mérito ante el Montecarlo en un partido donde los locales mostraron una buena versión de juego y, sobre todo, eficaz de cara a portería. Torner confirmó la buena labor local, aunque la alegría local desapareció por el gol de Escalzo. Pese a ese golpe, los locales no perdieron la cara al partido y mantuvieron la intensidad hasta el descanso. En la segunda mitad, los dos golpes locales, obra de Marco e Hinojosa, mermaron al equipo de La Paz, que se vio superado en la faceta ofensiva.

EBRO B 0-2 AMISTAD

Ebro B: Train, De Lope. Bielsa, Dirisu (Baeyens, 46), Del Cerro, Prados (Eder, 71), Belenguer (Deza, 46), Sanz (Beltrán, 78), Subías, Wallid y Calvo (Escanero, 61).

Amistad: Abós, Liarte, Pasamón, Martín (Dos Reis 77), Peña (Pérez, 39), García (Cano, 85), López (Amores, 46), Cortés, Soler, Redondo y Raimundo.

Goles: 0-1, min. 31: García, de penalti. 0-2, min. 55: Pérez.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a Dirisu, De Lope; y Pérez.

Comentario: El Ebro fue dominador en los primeros compases aunque sin crear peligro. Los rojillos trataron de interrumpir la circulación de balón. El Amistad dispuso de varias acciones en las que pudo adelantarse. Los locales cometieron un penalti y se adelantaron, aunque ellos mismos siguieron controlando el partido. En la segunda parte el Ebro cambió el sistema pero el Amistad gestionó bien el juego. Al contragolpe, los visitantes marcaron el segundo. Los blanquiazules tuvieron una acción clara en la que el balón golpeó en el larguero y también les fue anulado un gol.