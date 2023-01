El Teruel no pasa del empate sin goles ante el Olot en Pinilla

El equipo de Víctor Bravo no pudo conseguir la victoria a Pinilla en un partido que dominó. De nuevo el terreno de juego fue suyo, las ocasiones también y lo único que faltó fue el gol.

Desde el primer momento, el club rojillo demostró que no iba a dejar espacio para la sopresa, y es que el partido arrancó algo loco con dos acciones rápidas, pero enseguida el Teruel puso el temple necesario para poder desarrollar su juego. A través de sus catalizadores naturales, Borja Romero y Tena, los rojillos empezaron a proponer y a generar juego. Tanto es así que, cuando el reloj no llegaba a los diez primeros minutos de juego, el Teruel ya se había aproximado con peligro al área rival. Ante este escenario, los del Olot no tuvieron otra opción que cerrarse atrás.

El Teruel siguió insistiendo y en el 14’ tuvo una doble acción de peligro. Villa cogió un rechace en medio del campo y corrió en solitario hasta disparar pero el meta rival despejó a córner En este saque de esquina llegó la siguiente oportunidad, pero no pudo ser.

A partir de ahí, el juego comenzó a desarrollarse, principalmente, en campo rival. Los turolenses se sintieron cómodos en territorio hostil y las ocasiones se sucedían, aunque sin concretarse. Los catalanes trataron de salir rápido para pillar desprevenidos a los zagueros rojillos, pero la línea defensiva fue firme y, prácticamente, no les dejó cruzar la línea divisoria.

En el 30’ llegó otra acción peligrosa para los rojillos. Los pies de Aparicio hicieron magia para progresar, cedió el balón a Carbonell, quien probó con un centro-chut peligroso. El dominio fue total, pero faltó claridad arriba.

En el 39’ la tuvo Carbonell, que. consiguió marcharse en el costado izquierdo y puso un balón peligroso que rebotó en un defensa y se colaba dentro de la portería rival, pero el tanto fue anulado.

En el segundo acto Víctor Bravo optó por introducir una defensa de tres para dar más libertad a Sanchís, quien pudo estar más participativo en ataque. Con este nuevo sistema, el dominio turolense fue más palpable si cabe, pero el problema no fue de dominio sino de acierto. Aunque, el fútbol que propusieron los locales fue excelso, lo cierto es que el marcador estaba como al inicio y sin sensación de que fuera a moverse.

En el 60’ entraron al verde Emaná y el recién incorporado Moha, toda una declaración de intenciones de que el Teruel quería el gol.

Pese a los cambios, todo siguió igual, el Teruel dispuso de ocasiones, pero sin concretar. Emaná las tuvo en el 66’ y en el 69’, pero la historia fue la misma. El Olot quiso aumentar la presión y en una contra, consiguió inquietar a Taliby con una doble acción que acabó por encima de su meta.

Entraron al campo Lucho y Manchón si bien este último no duró mucho en el campo. Una entrada temeraria le costó la roja.

Hacia el final del partido el ambiente se tornó gris. Fran Carmona, fuera de sitio, hizo una peligrosa falta al rival y también vio la roja directa. El Teruel luchó aguerridamente con solamente nueve hombres sobre el terreno de juego y no pasó demasiados apuros contra un Olot estéril en ataque.

Ficha técnica:

Teruel: Taliby, Carlos Javier (Manchón, 73), Cabetas, Fran Carmona, Sanchís, Tena, Borja Romero (Lucho, 73), Aparicio (Moha, 61), Carbonell, Villa (Emana, 61) y Guille Andrés (Hermelo, 78).

Olot: Arnau, Castells (Vilanova, 77), Ayala, Sebas (Callís, 46), Gonzalo, Aspar (Valverde, 85), Urri, Xumetra (Forgas, 77), Josep, Bigas y Terma (Eloi, 63)

Árbitro: Ruiz Rabanal. Amonestó a Tena, Emana; y a Callís. Expulsó por roja directa a los locales Manchón (76’) y Fran Carmona (80’).