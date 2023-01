Joana Sanz, mujer de Dani Alves, borra todas las fotos junto al futbolista en sus redes sociales

Joana Sanz, mujer de Dani Alves, ha tomado la decisión de borrar todas las fotografías que tenía junto al futbolista en sus redes sociales. Esta noticia llega días después de que el exjugador del FC Barcelona ingresara en prisión tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer la noche del 30 de diciembre en los baños de una discoteca de Barcelona.

Hasta este momento ella siempre había mostrado su apoyo al futbolista en redes sociales. "Respetamos la vida que tiene cada uno por separado. Si quiere salir y beberse hasta el agua de los floreros con sus amigos, cero problema", llegó a afirmar el año pasado a través de su Instagram.

Después de toda la polémica, la modelo canaria defendía a su marido y lo demostraba públicamente. "Juntos", escribió en una historia en redes sociales hace unos días junto a una foto de las manos de ambos entrelazadas.

Más información Dani Alves comparte celda con otro preso en un módulo para agresores sexuales

Joana Sanz pidió el sábado pasado "respeto" y "privacidad" a los medios de comunicación que se encontraban a las puertas de su casa. "Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido", escribió en otra historia publicada en su perfil de Instagram. Cabe recordar que Carmen Sanz murió el pasado 13 de enero a los 65 años, a raíz de un tumor cerebral diagnosticado el pasado octubre y motivo por el cual el futbolista viajó a España para estar cerca de su pareja.

La mujer del futbolista parece que ha cambiado de opinión respecto a la inocencia de su marido y ha decidido borrar todo rastro del exjugador del FC Barcelona en sus redes sociales. La pareja llevaba junta desde el año 2016 y parece que la relación se estaría tambaleando dado que Alves podría enfrentarse a varios años de prisión.