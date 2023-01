"Futbolistas que ganan un dineral nos abrazaron, nos besaron… Luismi nos sigue regalando cosas desde el cielo"

Dicen que no tienen palabras para describir lo vivido sobre el césped de El Sadar, pero vaya si las encuentran. Miguel Ángel López -Míchel- y Marysol Andrés son los padres de Luis Miguel López -Luismi-, el futbolista del CD Fuentes que falleció en un desgraciado accidente de tráfico cuando salía de entrenar el pasado 8 de diciembre. Este miércoles, el CA Osasuna rindió un emotivo homenaje a su hijo minutos antes del partido frente al Sevilla de la Copa del Rey. Era la competición que, un mes antes de su muerte, había enfrentado a Luismi con los navarros en la recordada eliminatoria entre el CD Fuentes y Osasuna.

El club navarro invitó a la familia de Luismi y a sus excompañeros para vivir este vibrante choque, que supuso la clasificación de Osasuna para las semifinales del torneo del KO. “Fue emocionante desde que salimos de casa. Estábamos en el bus y nos llamaron para ver por dónde íbamos, para explicarnos dónde íbamos a aparcar… No habíamos bajado y ya percibimos un cariño increíble, una dulzura...”, cuenta Míchel. Su mujer, Marysol, dice que fue un “absoluto gesto de generosidad”, que salió “desde la primera persona que nos recibió hasta el último aficionado”.

El padre de Luismi añade que la tarde-noche en Pamplona fue “un regalo”. “Nos regalaron estar ahí todo el rato, donde quisimos. Estuvimos en el túnel de vestuarios con ellos y recibimos un cariño que, de verdad, es indescriptible. No hubo un gesto que no fuera amable. No tenían necesidad de eso, son futbolistas que ganan un dineral y nos abrazaron, nos besaron... Estaban concentrados en jugar un partido muy importante, pero perdieron el tiempo en estar con nosotros”, relata con emoción.

Según señala, fue “una dulzura de día”, con constantes gestos de aprecio “por parte de todo el mundo, desde los jugadores hasta la señora que limpiaba”. “Sentí que todos los jugadores sentían algo por él, pero también el público, el del bar… No era solo una persona por quedar bien, era algo sincero”, relata.

Marysol, que acudió al partido con la camiseta de Osasuna que Kike Barja regaló a su hijo, cuenta que fue algo “inesperado”. “Invitaron al club, pero el entrenador -Iván Ballesteros- nos dijo si nos apetecía ir. No sabíamos que íbamos a bajar al césped y que iban a hacerle este homenaje”, apunta.

Míchel reconoce que la muerte de su hijo les ha dejado “un vacío enorme” que, lejos de menguar, crece con el paso de los días. “Luismi nos ha regalado muchas cosas a lo largo de su vida, y nos las sigue regalando desde el cielo”, apunta en referencia al partido del miércoles y al homenaje de El Sadar.

Míchel, Marysol y su hija Alba, durante el homenaje. CA Osasuna

Marysol, su mujer, dice que va a llevar a Osasuna “siempre en el corazón”. “Cuando jugaron en Fuentes a mi hijo lo cambiaron en el minuto 78 porque se le subían los gemelos. Salió por un lateral y cuando pasó por la grada de Osasuna se levantaron todos y le aplaudieron, me pareció algo grandioso… Lo de ayer ya fue brutal”.

Míchel extiende ese cariño incluso a la eliminatoria anterior de la Copa, en la que el Fuentes logró la clasificación contra el Amigó, un equipo de colegio de Pamplona también de Regional Preferente. “Allí ya me llamó la atención lo bien que nos trataron a todo el equipo”, señala. Luego, con Osasuna, la relación ha sido especial. Aunque no quiere personalizar, destaca el trato de dos jugadores, Kike Barja y Rubén García, que se enfrentaron contra su hijo por esa zona del campo y que han mostrado un plus de afecto. “Rubén me dio un abrazo con un cariño diferente, es una persona extraordinaria”, concluye el padre de Luismi, quien desea “lo mejor” al club navarro en su andadura copera.