Real Madrid y Barça se juegan la Supercopa en un clásico en horas bajas

Ganar, aparcar las dudas y de paso aumentar el palmarés con una nueva Supercopa de España. Ese es el triple objetivo que tendrán Madrid y Barcelona en Riad. Los dos gigantes del fútbol español se miden en un nuevo clásico planetario que será clave para ambos. Lo es para los culés, que quieren retomar cuanto antes la senda de los títulos y coger confianza en el nuevo proyecto, y lo es también para los blancos, que buscan demostrarse a sí mismos que la nave de Carlo Ancelotti no está caduca y las dudas de los últimos encuentros solo han sido pequeños accidentes. El que gane levantará un título y el que pierda acrecentara el bache futbolístico exhibido en semifinales. Puerta grande o enfermería.

Arabia Saudí vestirá sus mejores galas para una fiesta que lleva tres años esperando. Nunca antes Real Madrid y Barcelona han medido sus fuerzas en la gran final desde que se cambiara la sede y el formato en 2020 y el Estadio Internacional Rey Fahd espera un espectáculo acorde a la expectativa. Será un fiesta, eso sí, a la que ambos clubes llegan con lo justo. Los dos deberán mejorar la imagen mostrada ante Valencia y Betis respectivamente para hacerse con un título que los culés han ganado en trece ocasiones, una cifra que los blancos podrían igualar en un contexto inmejorable, ante el eterno rival.

Para lograrlo, el Madrid deberá hacer borrón y cuenta nueva del partido que disputó en la semifinal ante el Valencia. Los de Ancelotti fueron un equipo parco en ideas en las tareas ofensivas y con una preocupante dependencia de Karim Benzema, el futbolista por el que pasaron todos los balones. El galo fue un islote durante muchos momentos del choque y eso es lo que quiere evitar un equipo que espera que Vinicius o Rodrygo vuelvan a ser los jugadores decisivos que hicieron a los blancos levantar la orejona el pasado año. Junto a ellos, se espera una mejoría en la parcela defensiva, donde el eje de la zaga ha perdido ascendencia tras su espectacular arranque de curso y sigue el banco de pruebas en los laterales.

Ante el Barcelona, Ancelotti apostará por la vieja guardia. El técnico italiano no cuenta con Tchouaméni y Alaba, que no viajaron a Arabia Saudí, ni tampoco con Lucas Vázquez, que estará mes y medio de baja tras doblarse el tobillo frente al Valencia. Carvajal ocupará su lugar en un once en el que Modric será la gran novedad tras descansar en la semifinal y reclamará su lugar en la medular junto a Kroos, formando una pareja infatigable que tanto peso tuvo en el equipo campeón del pasado año. En la punta de lanza es donde hay más dudas. Benzema y Vinicius son fijos, mientras que la tercera plaza se la disputan entre Asensio, Rodrygo o incluso Valverde, que podría adelantar su posición para sumar un nuevo hombre en la disputa en el centro del campo, con Ceballos con muchas opciones tras la decepcionante actuación de Camavinga en la primera parte frente al Valencia.

Punto de inflexión



Enfrente estará un Barcelona que sigue inmerso en esa tarea de encontrarse consigo mismo. Los de Xavi tienen claro el estilo, saben que ha funcionado en infinidad de ocasiones, pero ese modelo en los últimos encuentros no está teniendo la fiabilidad que se esperaba. "No hemos sabido madurar el partido, nos está pasando desde el parón del Mundial", afirmó el egarense tras la semifinal ante el Betis. Una vez más su equipo dio muestras de ser incapaz de sostener la exigencia física que marca la presión adelantada y terminó dando las mismas facilidades en defensa que en los compromisos anteriores. El Barça no llega al clásico en un gran momento pero sabe que eso puede cambiar con la consecución del primer título de la era Xavi, un punto de inflexión que puede ser determinante para el nuevo proyecto.

Para ello, Xavi podrá contar con todos sus futbolistas, como ya ocurrió contra el Betis. La gran duda en la alineación de los culés estará en el dibujo. Frente al Atlético, en una gran cita, Xavi apostó por dar entrada a Pedri y sacrificar a uno de los dos extremos para asegurarse la posesión y tener un mayor control del juego. Ese dibujo se podría repetir ante un Real Madrid que castiga como pocos las pérdidas de balón. Sería la principal novedad en un once en el que Araujo y Koundé repetirán en la zaga, Busquets volverá tras descansar frente a los verdiblancos y Dembélé y Lewandowski serán los encargados del gol.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Kroos, Modric, Ceballos, Valverde, Benzema y Vinicius.

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Koundé, Araujo, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Gavi, Pedri, Dembélé y Lewandowski.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité vasco).

Estadio: Internacional Rey Fahd.

TV y hora: 20:00 h. Movistar Supercopa de España.