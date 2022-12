El salto de Juanma González, de Tercera División a la Kings League de Ibai y Piqué

Juanma González sigue sin despertarse de su sueño. Empezó al convertirse en el rostro visible en las redes sociales de Fútbol Emotion, la compañía aragonesa de material deportivo, siguió el mes pasado destacando y ganando en el Mundial de ‘streamers’ celebrado en Sevilla en el que participó con el equipo español y adquiere ahora una nueva dimensión con su selección para formar parte de la primera edición de la Kings League, la competición de fútbol siete que están impulsando el conocido creador de contenidos Ibai Llanos y el exfutbolista Gerard Piqué que apunta a convertirse en toda una sensación en internet.

"Es un tren que solo pasa una vez y que no podía dejar escapar, Piqué quiere cambiar el concepto del fútbol", manifiesta el ilerdense de 30 años asentado desde hace tiempo en Zaragoza y el fútbol aragonés. Su última parada ha sido el Almudévar, al que está "muy agradecido" y con el que seguirá entrenando, pero con el que ya no va a jugar, y antes también había vestido las camisetas del Monzón, el Tamarite, el Teruel, el Tarazona y el Cuarte.

En la Kings League competirán doce equipos en una sede única cuyas instalaciones se están ultimando en Barcelona. Cada uno de estos conjuntos está presidido o por exfutbolistas como Iker Casillas y Kun Agüero o por ‘streamers’ de renombre como The Grefg o el propio Ibai. Cada plantilla será de doce jugadores, dos han sido directamente escogidos por sus responsables y el resto saldrá de un ‘draft’ que se celebrará el 27 de diciembre y al que se han apuntado 15.000 candidatos.

"Estamos revisando vídeos y datos para poder seleccionar", señala Juanma, que entra dentro de la categoría de los ya elegidos, al igual que otros como Raúl Tamudo, Chicharito Hernández y Bojan Krkic, antiguos jugadores de Primera División. Él forma parte del Ultimate Móstoles, presidido por DjMaRiio y que también ha reclutado ya a Rubén de la Red, ex del Real Madrid y campeón de la Eurocopa de 2008 con España. "Para un aficionado al Real Madrid como soy yo va a ser un lujo poder jugar a su lado", afirma.

La negociación para su fichaje fue rápida. "Me lo propuso DjMaRiio cuando acabó el Mundial de streamers. Me preguntó que si ya había fichado por algún equipo de la Kings League y me dijo que contaba conmigo". A esa competición que midió sobre el césped del Benito Villamarín a creadores de contenido de Colombia, Francia, México, Alemania, Argentina, Brasil y España llegó gracias a su trabajo en Fútbol Emotion, para la que elabora vídeos en los que muestra, prueba y charla sobre material deportivo con figuras como Modric, Rodrygo y Ansu Fati. "Nos sentimos como futbolistas de élite, representamos a nuestro país, la gente nos apoyó una barbaridad, pude jugar en un estadio increíble y cambiarme en el mismo sitio donde lo hace por ejemplo Sergio Canales, al que admiro un montón", rememora. Marcó dos goles, uno de penalti que sirvió para empatar ante Francia y asegurar el primer puesto en la fase de grupos y otro a balón parado en la semifinal ante Colombia.

De ahí, viajó a otro Mundial, el de Catar. "Fui a grabar vídeos y pude ver en directo el Japón-Croacia y el España-Marruecos, la idea fue mostrar cómo es el Mundial desde dentro, enseñar que todo es más normal de lo que parece", explica.

Ahora se centra en el inicio de la Kings League, que arrancará el 1 de enero. "Tocará pasar la Nochevieja tranquilo y cenar ligero", asume consciente de que se encuentra ante una nueva aventura.