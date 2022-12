Utebo-Brea: Un inesperado duelo aragonés en las alturas

Si alguien hubiera augurado que el Utebo-Brea de la jornada 15 en Segunda RFEF iba a ser un duelo por el ‘play off’ de ascenso, tal vez lo hubieran tildado de loco. Sin embargo, la sorprendente trayectoria de estos dos equipos en lo que va de liga ha convertido el duelo aragonés de esta tarde en Santa Ana (16.30) en un partido en las alturas. El Utebo FC, sorprendente segundo clasificado del grupo 2, recibe al Brea, que ocupa un más que meritorio sexto puesto.

"Pues sí, si nos dicen que íbamos a estar así, igual no lo hubiéramos creído", señala Juan Carlos Beltrán, entrenador del Utebo. El técnico, no obstante, aclara que se trata de algo "circunstancial" y advierte de que "la temporada es muy larga". Su homólogo en el banquillo del Brea, Dani Martínez, aporta algunas de las claves: "Siendo humildes, trabajando y estando unidos se pueden hacer bien las cosas. Somos equipos que sabemos lo que somos, nuestra fuerza reside en el grupo".

El caso es que ambos atraviesan un gran momento de forma. El Utebo ha ganado 12 de los últimos 15 puntos posibles; el Brea, 10. En una categoría tan igualada como este grupo segundo de la Segunda RFEF, botines como estos son oro puro.

Estas dos buenas trayectorias se cruzan esta tarde en el Santa Ana en un partido que Beltrán augura "complicadísimo". "Les he dicho a mis jugadores que posiblemente sea el rival más difícil que te puede tocar ahora mismo", añade. El hecho de estar segundo, solo por detrás del intratable Sestao River, al Utebo no le altera la hoja de ruta: "El objetivo sigue siendo llegar a 45 puntos, y no nos salimos de ese mensaje. Somos conscientes de quiénes somos y estamos disfrutando de estar donde estamos, pero en el club nadie se equivoca, sabemos lo que cuesta cada partido", añade el técnico.

Martínez, por su parte, señala que es un partido "muy bonito de jugar". "Además de ser un derbi, hay que valorar que somos dos equipos que jugamos con muchos jugadores aragoneses. Apostando por chavales de aquí también se puede competir en Segunda RFEF", añade. Se espera un gran ambiente en la grada con dos de las aficiones más fieles y ruidosas de la categoría, y con un autobús llegado desde Brea.

El Tarazona recibe al Arnedo

Si Utebo y Brea están firmando una gran temporada, el Tarazona no les va a la zaga. Es séptimo a solo un punto de los del Aranda. Esta tarde (18.15) recibe al Arnedo, penúltimo clasificado. Por su parte, los tres equipos aragoneses del grupo 3 juegan mañana: Formentera-Teruel (11.00), Peña Deportiva-Ebro (11.15) y Deportivo Aragón-Ibiza Islas Pitiusas (11.30).

La final del Mundial trastoca los horarios de Tercera

La final del Mundial ha trastocado los horarios de los partidos de Tercera División. El Argentina-Francia del domingo a las 16.00 es un atractivo importante para todos los aficionados al fútbol, así que los clubes han decidido programar sus partidos de tal manera que no coincidan con el partido entre franceses y argentinos. Así, si lo habitual es que los partidos de Tercera se disputen el domingo por la tarde, en esta ocasión se van a jugar todos o el sábado por la tarde o el domingo por la mañana. Lo mismo ha ocurrido con la mayoría de los partidos tanto de Segunda RFEF como de la Regional Preferente aragonesa.

En Tercera, el sábado, cuatro partidos han fijado su hora de inicio a las 16.00 (Robres-Binéfar), a las 16.15 (Tamarite-Calamocha), a las 16.30 (Caspe-Utrillas e Illueca-Épila, el gran partido de la jornada) y a las 18.00 (Atlético Monzón-Almudévar). Para el domingo por la mañana se han programado los otros tres que faltan para completar la jornada número 15 en la categoría: Huesca B-Barbastro (11.30), Cariñena-La Almunia (11.30) y Ejea-Cuarte (12.00).