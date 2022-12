Los árbitros de Aragón esperan refuerzos

Los árbitros de fútbol de Aragón esperan la llegada de refuerzos. El colectivo arbitral en la Comunidad anda justo de efectivos, lo que hace que completar las designaciones cada jornada sea un ejercicio de encaje de bolillos. Sin embargo, los 53 nuevos colegiados, que acaban de superar sus pruebas, y los que saldrán pronto de los cursillos de Huesca y Teruel ayudarán a paliar, al menos en parte, esta situación.

El Comité Técnico Aragonés de Árbitros cuenta actualmente con 410 colegiados. La pandemia fue dura para el colectivo, ya que “hubo gente que no volvió a arbitrar, porque tenían que volver a entrenar, sufrir el frío...”, señala Paco Ramo, presidente Comité Técnico Aragonés de Árbitros de Fútbol. Por eso, se puso en marcha una campaña de captación para atraer vocaciones y se lanzaron varios cursos que ahora han dado sus frutos. Con los nuevos efectivos, se volverán a las cifras previas a la pandemia.

Hay que tener en cuenta que todos los fines de semana hay unas 1.000 designaciones arbitrales para los poco más de 400 árbitros. Teniendo en cuenta que todas las semanas hay bajas, muchos tienen que pitar 2, 3, 4 partidos por fin de semana… o más. “Todos los fines de semana es una odisea que encaje todo. Desde septiembre ha habido que recurrir a los árbitros nacionales para que, antes de salir a pitar sus partidos de Primera o Segunda RFEF, hagan alguno de alevín y benjamín”, señala Ramo. “A los más veteranos igual, también les estamos pidiendo un esfuerzo”, añade.

Aún así, en ocasiones no se llega a lo que sería deseable. Este pasado fin de semana, por ejemplo, los partidos de Liga Nacional juvenil se han tenido que jugar sin linieres. No había efectivos suficientes para cubrir todos los choques, así que se decidió que todos los árbitros estuvieran sin ayuda en la banda para no desvirtuar la jornada. Por poner otro ejemplo, uno de los trencillas tuvo que arbitrar un partido de esta misma categoría por la mañana en Zaragoza y otro en Alcañiz. “Los mayores problemas nos los encontramos los fines de semana de puente, como el pasado. La gente quiere descansar y eso nos afecta. Como hay carencia, para estas categorías se busca al que físicamente puede aguantar dos partidos”, apunta.

En los últimos exámenes hay muchos futuros árbitros que han entrado “de forma vocacional”. De hecho, en el de Zaragoza había 20 menores de edad. “No se les engaña, se les dice que es algo duro, pero también bonito”, señala Ramo. Los que acaban de aprobar debutarán en los torneos de Navidad. “Estaremos con ellos para corregir, arropar y para ir empezando su plan de carrera”, apunta el responsable de los colegiados, quien admite que estas incorporaciones les va “a aliviar” muchos la situación.

Ramo ve el mayor problema “en el fútbol base”, sobre todo en las categorías más tempranas. “Solo de Segunda Benjamín tenemos 18 grupos”. Ante esta situación, cree que se podría permitir que los clubes jugaran “los viernes”, porque de esta manera “se descargaría mucho la saturación que tenemos los sábados”.