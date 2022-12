El CD Fuentes, "destrozado" por la muerte de "un cielo de chaval"

2022 estaba destinado a ser un año para recordar en el CD Fuentes, un humilde club de la Regional Preferente aragonesa. Pero este curso debía quedar guardado en la retina de toda la familia fuentera por un motivo positivo, no por una tragedia. Hace apenas un mes, la localidad zaragozana vivió una jornada histórica con la visita de Osasuna en la Copa del Rey. Hoy, llora la muerte de Luismi López, uno de sus jugadores, fallecido este jueves en accidente de tráfico a sus 23 años cuando salía de entrenar, al estrellarse contra un coche cuyo conductor iba borracho.

“Estamos totalmente ‘shockeados’, yo llevo todo el día petrificado”, señala Jesús Linares, presidente del club. Él estuvo en el entrenamiento hasta las 21.00, se fue a casa y se echó a dormir a las 22.00, porque este viernes madrugaba para ir a trabajar. Dejó el móvil en silencio y, como el accidente fue pasadas las 23.00, ha sido esta mañana cuando se ha enterado de todo. “No me lo podía creer”, señala.

El CD Fuentes ha pedido el aplazamiento de su partido de este domingo, que le enfrentaba en casa contra el Atlético Teruel. Tanto el club turolense como la Federación han aceptado la petición. “No tenemos cuerpo para nada. Estamos muy jodidos. Siempre piensas que tienes suerte de que no te toque un palo así, pero te puede llegar y ahora mismo estamos hundidos, destrozados”, añade Linares.

David Falcón, segundo entrenador del equipo, salió poco después que Luismi dirección Zaragoza tras el entrenamiento. El tiempo justo para llegar hasta el lugar del siniestro y ver en directo cómo los médicos cesaban sus maniobras de rehabilitación y certificaban el fallecimiento del chaval. “Estábamos varios jugadores, el entrenador, el preparador físico… Vivir esos coletazos es terrible. Hacía rato que no tenía pulso. Estar allí hasta que llegan los padres, oír los gritos de la madre... Es muy complicado, resuena en mi cabeza todavía”, señala.

La plantilla y el cuerpo técnico, confiesa, no son “capaces de asimilar lo que ha pasado”. “No estás preparado para vivir una situación así, no te puedes imaginar que se puedan llevar por delante a una persona de 23 años que tiene toda la vida por vivir”, dice Falcón. Por eso, van a buscar un psicólogo para ayude a los compañeros de Luismi a sobrellevar estos momentos. “Nosotros no tenemos herramientas para tratar un asunto así, no sé cómo decir a los chavales que el martes vayan a entrenar”, confiesa el segundo entrenador del equipo.

En la memoria de todos ellos quedará la alegría de Luismi, “un cielo de chaval”, como señala Falcón. “Tenía una sonrisa siempre puesta en la cara, era una bellísima persona”, apunta el que era su segundo entrenador. El lateral había tenido una buena trayectoria por el fútbol regional aragonés, tras pasar por equipos como el Montecarlo, el Stadium Casablanca y el Casetas. No obstante, lo que se recuerda de él es que era “una persona muy alegre, siempre de risas y de buen rollo”, como señala Jesús Linares, presidente del club.

El máximo responsable de la entidad sentencia lo que supone esta fatal noticia: “Era un año para disfrutar, pero la vida te devuelve a la realidad de que esto es así”.