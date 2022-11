El gran sueño de la pequeña Luna

Luna González Figols viaja a Madrid con la misma ilusión y las mismas ganas que jugaba al fútbol sala con apenas 5 años en el equipo de su colegio, el Hilarión Gimeno. Allí, rodeada de sus amigos, la joven jugadora del Zaragoza CFF, de solo 14 años, comenzó a forjar su sueño: vestir la camiseta de España. Un hito que está muy cerca de alcanzar después de ser convocada por primera vez con el combinado nacional sub-15, con el que este lunes se concentró en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas.

La selección que entrena Laura del Río permanecerá en la capital de España hasta el miércoles 23, cuando toda la expedición viaje a Portugal para disputar el Torneo Desarrollo de UEFA. “Fue una gran sorpresa, no me lo esperaba para nada”, reconoce Luna, inmersa todavía en una nube de emoción después de recibir la noticia. Junto a su inseparable melliza, Vega, las hermanas fueron dos de las cuatro futbolistas aragonesas que estuvieron preseleccionadas inicialmente en una lista con 52 aspirantes. Al final, únicamente Luna consiguió su billete.

“Me enteré estando en casa porque nos dieron la enhorabuena por el grupo de Whatsapp. Lo comprobé y me llevé una alegría enorme, no me lo esperaba para nada. Estoy muy contenta porque no es nada fácil estar entre las 20 elegidas”, afirma la brillante mediapunta zaragozana, con un cariñoso mensaje para su melliza. “Vega está muy orgullosa de mí. No mostró nada de tristeza por no ir, al revés, se alegró muchísimo. Estar juntas en la prelista de 52 ya era un premio enorme, independientemente de que alguna fuera convocada”, señala.

Pocas horas después de recibir la confirmación oficial, un aluvión de reconocimiento recayó sobre Luna. “Me han felicitado todas mis compañeras del equipo. En el instituto, una profesora lo dijo en clase y también se enteraron todos mis compañeros”, explica la joven, que estudia 3º de ESO en el IES Pedro de Luna. “En el Zaragoza CFF nos llevamos todas muy bien, somos una piña. Seguramente este sea uno de los motivos por los que vamos primeras”, apunta con convicción.

La selección española sub-15 no disputará su primer partido hasta el viernes 25, cuando debute ante Bélgica en el Estadio Municipal de Lagos. ¿Cómo será aquel momento? ¿Ha soñado ya Luna con enfundarse la camiseta de La Roja? “Ahora estoy con la cabeza llena de cosas: pienso en el viaje, en conocer a un montón de compañeras nuevas… va a ser inolvidable. Es un orgullo tremendo defender la camiseta de mi país, algo que nunca me hubiera imaginado”, responde la aragonesa.

El objetivo de Luna en esta aventura portuguesa es claro: disfrutar y crecer como futbolista. “Quiero aprender un montón. Estar en Las Rozas me va a enseñar muchísimas cosas, voy a estar receptiva para quedarme con todos los consejos”, advierte. En el horizonte, un deseo: seguir el camino que actualmente marca una de sus grandes referentes, Salma Paralluelo, futbolista internacional con España y flamante fichaje del FC Barcelona el pasado verano.

“Salma debutó con el Zaragoza CFF en Primera División cuando solo tenía 15 años, es un ejemplo a seguir para todo el club. También me fijo mucho en Aitana Bonmatí y Patri Guijarro, del Barça, y en la aragonesa Marta Cardona”, sentencia Luna González, uno de los rostros habituales en las convocatorias de la selección aragonesa, con la que el año pasado conquistó el Campeonato de España de la fase plata en Cartagena.

“Ir con la selección española es otro paso más para visibilizar el fútbol femenino. Puedo ayudar a chicas de mi equipo o más pequeñas a que digan: ‘si Luna lo ha conseguido, ¿por qué no puedo yo?’”, concluye la joven futbolista con una madurez sorprendente.