El Brea se queda con la miel en los labios ante la Real 'C'

El Brea perdió en su feudo por la mínima ante una Real Sociedad C que dominó el esférico. Los locales empezaron francamente bien, con un cabezazo de Rodrigo que se marchó desviado por muy poco, y un remate de Jorge Pérez al centro que atajó sin problemas el guardameta del conjunto donostiarra. A partir del minuto 20, la Real Sociedad C pasó a tener un mayor dominio de la posesión, pero sin gozar de claras ocasiones de gol y ya no hubo ocasiones de renombre para nadie en la primera parte. En la segunda parte, la tendencia no variaba, con muchas acciones de balón en largo por parte de ambos conjuntos y algo más de posesión para los visitantes. La acción que decantaba el encuentro llegaba por medio de un penalti por agarrón de Jorge Pérez a un rival, quien veía la segunda amarilla y por tanto el Brea se quedaba con 10 jugadores. Arzak convirtió el penalti anotando por la escuadra. Con la ventaja numérica, la Real Sociedad siguió dominando, pero los hombres de Dani Martínez contaron con las mejores oportunidades por medio de Vela, Canty y Pepo. Hubo seis minutos de añadido y la Real también se quedó con 19 futbolistas sobre el césped por la segunda amarilla de Astigarraga, pero no fue posible para el Brea terminar rescatando un punto.

FICHA TÉCNICA

Brea: Biarge, Sola, Félez, Borja Peña, Jorge Pérez, Pepo, Tapia (Canty, 75), Vela (Augustus, 72), Jaime Ara (Arnedillo, 75), Chus Herrero y Rami (Susarte, 75).

Real Sociedad C: Fraga, Astigarraga, Gibelalde (Arruti, 73), Orobengoa, Arzak, Merino (Rupérez, 58), Lizaso (Rodri, 58), Almandoz (Larrañaga, 68), Beitia, Lebarbier y Zubelzu (Unax, 58).

Goles: 0-1, min. 54: Arzak, de penalti.

Árbitro: Munárriz Mateos. Amonestó a Chus Herrero, Jaime Ara, Félez, Borja Peña; Lizaso y Merino. Expulsó por doble amonestación al local Jorge Pérez (53’) y al visitante Astigarraga (90’).