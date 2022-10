Clos Gómez: "El VAR es mejorable, pero cuando no existía nos equivocábamos más"

Sus explicaciones podrán gustar más o menos, se podrá estar o no de acuerdo, pero lo que es innegable es la predisposición y la voluntad de Carlos Clos Gómez para, como mínimo, explicar cómo funciona el sistema del videoarbitraje. El aragonés, exárbitro internacional, es el máximo responsable de esta herramienta en el Comité Técnico de Árbitros del fútbol español. El pasado jueves fue el invitado que inauguró las conferencias organizadas por la Asociación Amigos del Árbitraje en Zaragoza.

Colgó el silbato en 2017 después de 30 años arbitrando. Actualmente es el director del sistema de videoarbitraje en España. ¿Cómo le va por Las Rozas?Estoy encantado. Cuando terminé de arbitrar no pensaba encontrar otro trabajo en el que sentirme tan realizado. Me gustaría seguir estando en el terreno de juego, pero lo más parecido es estar toda la semana con los árbitros instruyéndolos, visionando jugadas, al cargo del VAR.

¿Preferiría estar todavía sobre el césped?Sin ninguna duda. Arbitrar es algo vocacional. El que nace árbitro, muere árbitro. En algún momento me he planteado, incluso, volver a dirigir partidos de niños para matar ese gusanillo que, al final, hace ya tiempo desde que pité mi último partido en 2017.

El pasado jueves dijo en la Asociación Amigos del Arbitraje que en el VAR se suda tanto o más como en el terreno de juego.Veo a los compañeros que están en el VOR (sala de operaciones del VAR) cómo salen sudando con un estrés que nunca he visto en el terreno de juego. Es lo que conlleva el VAR. Es normal que los aficionados piensen: se sientan allí, con un cigarro, una cerveza y toman decisiones en base a lo que le preguntan. Pero nada más lejos de la realidad. Son 90 minutos de muchísima concentración en los que se chequea absolutamente todo. Cuando no teníamos VAR nos equivocábamos más.

¿Le hubiera gustado tener VAR mientras estaba en activo?

Por supuesto. Recuerdo mis últimos años, cuando más partidos importantes arbitré, que muchas veces decías: sé gestionar un partido, no voy a sentir la presión, pero no sé si un jugador me va a engañar o va a haber un gol con la mano. Ahora, el árbitro sabe que no va a haber goles en fuera de juego, penaltis evidentes, conductas violentas… Solo te queda tener suerte y hacer un buen manejo del partido.

¿El fútbol es más justo que antes?Evidentemente es más justo, pero nunca vamos a solucionar todos los errores. Detrás del VAR no hay una máquina, hay una persona que tiene que tomar la decisión más importante: recomendar o no la revisión al árbitro. En el Comité de Árbitros se trabaja para que exista una uniformidad en la toma de decisiones, tanto en el campo como en el videoarbitraje.

Su máxima es clara: el VAR no llegó para resolver jugadas que denominan "grises". Dicen que, si no existe un error claro y manifiesto, el VAR no puede llamar al árbitro.Eso es lo que queremos trasladar a la opinión pública. En el bar, todo el mundo habla de lo que le parece una jugada. En el VAR, no miramos la opinión del asistente de vídeo. Queremos que encuentre la evidencia de que ha habido un error. Esa es la diferencia entre una opinión y una evidencia.

¿Qué grado de satisfacción tienen con la herramienta?Creo que cada vez es más grande, pero lo que más se oye son siempre las críticas. Cuando un equipo se siente perjudicado, se queja y es lógico. Se ve que el VAR es imprescindible en el fútbol profesional cuando llega la Copa del Rey y, en sus primeras eliminatorias, va a haber bastantes partidos sin VAR. Nos vamos a equivocar, habrá goles en fuera de juego... Entonces diremos: ¿Cómo puede ser que no haya VAR en dieciseisavos? Es una herramienta mejorable, pero si antes teníamos 100 errores al año, ahora tenemos 20.

En Zaragoza, la afición no entiende qué vio el videoarbitraje, por ejemplo, en el partido del Granada. ¿Cómo se lo podría explicar?En el Comité de Árbitros no hablamos de jugadas concretas, ni del Real Zaragoza ni de ningún otro equipo. Es lógico que los equipos se sientan perjudicados en alguna jugada. Muchas veces son opiniones subjetivas. Nosotros estamos abiertos al diálogo, por Las Rozas pasan muchos representantes de clubes con los que hablamos y les explicamos las jugadas. Los errores van a seguir ocurriendo, unas veces caerán hacia un sitio y otras hacia otro.

¿Qué siente cuando lee términos como "atraco" o "robo"?Son expresiones que se han escuchado siempre. Creo que ningunean más a los jugadores y a los entrenadores. Si el resultado de un partido depende de la actuación arbitral, tenemos pocos recursos para cambiarlo. El VAR es un factor más en el partido, pero en ningún caso es determinante. El equipo que gana una liga o consigue un ascenso, es por sus propios méritos. Pongamos al arbitraje en su situación, no somos los más importantes del fútbol.

"El VAR es un factor más en el partido, pero en ningún caso es determinante"

La sensación es que la polémica es imposible de erradicar.Es lógico y, además, es bueno. Esa polémica, esas opiniones, son sanas y tienen que seguir existiendo. Lamentablemente se piensa en conspiraciones que, si fueran ciertas, conspiraríamos muy mal, porque unas veces se quejan unos y otras, otros.

También dijo el jueves que el objetivo del VAR es que cuando el árbitro vaya a revisar una decisión se quede "flipando".Es una frase de Alejandro Hernández y nos encantó. El VAR quiere que cuando llame al árbitro para recomendar un cambio de decisión, al ver la imagen se quede flipando. Hay veces que las jugadas son complejas y no es tan fácil demostrar el error de manera clara y evidente. Eso sí, la transparencia es total, lo que ve el árbitro es lo que se ve en la televisión. Tener un buen VAR no evita cometer errores.

El año pasado se revisaron 143 acciones, de las cuales 138 se consideraron correctas. ¿Qué falló en esas cinco restantes?Que el ser humano que decidió en cada uno de esos partidos decidió que era un error claro y manifiesto. Eso ocurre, igual que sucede en otros trabajos. Lo bonito del fútbol es que hay muchísima subjetividad en muchísimas jugadas. En otras, no, es blanco o negro.

Existen ya aficionados que aseguran preferir el fútbol de antes, sin VAR. ¿Qué les diría?Me parece muy respetable su opinión. Evidentemente, espero que esas personas que les gusta más el fútbol sin VAR, antes respetasen también los errores. Si a alguien le gusta que haya 145 errores cada temporada, lo respeto. Igual que los fallos de los jugadores a puerta vacía, los fallos de los directivos en los fichajes…

¿Qué nota le pone al videoarbitraje hasta ahora?No soy amigo de las notas. Nunca pondría la máxima nota porque estamos en pleno progreso. El mejor VAR es el árbitro en el terreno de juego. Si el árbitro acierta y no se equivoca, el VAR no existe. Evidentemente, esto no ocurre porque las jugadas son muy complicadas.

"Hay veces que las jugadas son complejas y no es fácil demostrar el error de manera clara y evidente"

VAR al margen, ¿debió ser expulsado Baena la última jornada por levantarse la camiseta y mostrar un mensaje de cariño a José Manuel Llaneza, vicepresidente del Villareal recientemente fallecido?Esta norma data del año 2004, es algo que debería ser conocido por los equipos de fútbol. El árbitro seguro que no está encantado de sacar esa tarjeta amarilla. Se podrá entender que es más justo o más injusto, nosotros no estamos para opinar.