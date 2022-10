Clos Gómez explica en Zaragoza el funcionamiento del VAR

¿Quién mejor que su máximo responsable para ayudar a entender cómo funciona el VAR? Carlos Clos Gómez, exárbitro internacional y actual director del sistema de videoarbitraje del Comité Técnico de Árbitros, participó este jueves en una amplia y didáctica conferencia que organizó la Asociación Amigos del Arbitraje. Durante más de una hora, el trencilla aragonés explicó cuál es el funcionamiento del VAR, en qué casos debe actuar y cómo es el procedimiento si se considera necesaria su intervención.

Sin perder nunca la sonrisa, consciente de que la polémica es “muy difícil” que desaparezca, Clos Gómez volvió a reiterar la máxima que siempre acompañó al VAR desde su aparición en el fútbol profesional: “Si no existe un error claro y manifiesto, el VAR no puede llamar al árbitro”, explicó el director del sistema de videoarbitraje, que también recordó que se trata de una herramienta “para confirmar errores claros y manifiestos”. “No es para salir de dudas en jugadas grises”, apuntó.

En primera fila y sin perder ningún detalle de las explicaciones de Clos Gómez destacó la presencia de Francisco Ramo, presidente del Comité de Árbitros en Aragón. También estuvieron Mikel Gay, jefe de Relaciones Institucionales del Real Zaragoza, o Javier de Diego, exárbitro turolense y anterior director general de Deportes del Gobierno de Aragón.

Unas pocas filas más atrás, mucho rostro conocido en el arbitraje aragonés. Los asistentes aragoneses de Primera División Bueno Mateo y Granel Peiró, además de Estela Bravo, de Segunda División, lideraban un interminable séquito de trencillas de la Comunidad. Todos los presentes, además de compartir inquietudes y preguntar todas las dudas a Clos Gómez, pudieron incluso escuchar los audios que intercambian los colegiados de Primera División y la sala VAR durante los chequeos de las jugadas.

Al final de la conferencia, Carlos Clos Gómez atendió a HERALDO en una entrevista que se podrá leer próximamente tanto en la edición digital como en el formato papel de este diario.